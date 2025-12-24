立委鄭天財涉貪逾700萬 北檢起訴求10年以上重刑

北檢偵結立委鄭天財涉貪案，認定其長期收受多名業者供養逾700萬元並提供職務協助，依法起訴並建請重判10年以上。翻攝畫面





臺北地檢署今（24）日偵結立法委員鄭天財涉違反《貪污治罪條例》案件，認定其透過國會辦公室前執行長張騰龍居中聯繫，多年來收受多名廠商賄款並提供職務上協助，涉案金額逾700萬元，依法提起公訴，並建請法院判處有期徒刑10年以上。

檢方指出，鄭天財自2012年起連任四屆平地原住民立委，張騰龍則於2020年至2023年間擔任其國會辦公室執行長。調查發現，多名建材、建設、報關及相關產業負責人，自2020年底起陸續與鄭天財接觸，表面以「贊助原住民活動」名義捐款，實際上則透過轉帳至張騰龍名下帳戶，或以現金方式交付賄款。

廣告 廣告

檢方認定，張騰龍在此一結構中，負責對外聯繫廠商、收取款項，並安排以「立委特助」名義，讓行賄者得以對外招攬業務、建立政治關係，形成長期供養模式。相關廠商一旦有行政程序、法規解釋或業務爭議，即可透過國會辦公室出面協調。

檢方指出，張騰龍等人多次以「立委國會辦公室」名義，發函或召開協調會，對象包括內政部建築研究所、財政部、等政府機關，協助廠商加速審查、釐清課稅問題、協調工程費用或陳情制度爭議。

即使張騰龍於2023年7月因另案遭羈押，部分廠商仍認有維持關係必要，改由他人收齊賄款後，直接交付鄭天財，檢方認定該「供養模式」已不再僅依附單一助理，而成為固定運作結構。

檢方統計，鄭天財共向9名業者收受賄款，金額合計711萬元；張騰龍則取得13萬元。全案依不違背職務收受賄賂罪及洗錢罪起訴鄭、張二人，另有8名行賄業者獲緩起訴處分，須依情節繳納70萬至200萬元不等款項並接受法治教育。

檢方更痛批，鄭天財長期透過國會助理體系，將立委職權轉化為特定廠商的「服務窗口」，助理角色形同成為涉貪運作工具，嚴重侵害民意代表職務的公正性與廉潔性，對民主制度造成重大損害，因而建請法院從重判10年以上量刑。

更多東森新聞報導

立委鄭天財涉收賄數百萬 200萬交保限制出境

傳出售特助頭銜 藍委鄭天財辦公室遭搜索

新／國民黨立委鄭天財辦公室 突遭檢調搜索

