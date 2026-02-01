立委鍾佳濱發表「政治可以很輕鬆」新書 紀錄十年問政

立委鍾佳濱（中）發表「政治可以很輕鬆」新書，學術界、農業界與商界皆有代表出席分享會。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱發表「政治可以很輕鬆」新書，作為問政十年的承先啟後紀錄點，並強調這個時間點出書不是為選舉，而是把握現在能做的，才不會太遲！

鍾佳濱自二０一六年當選立委迄今十年，這本由他執筆撰寫的「政治可以很輕鬆」新書，三十一日舉辦新書分享會，立委伍麗華與屏東大學校長陳永森為活動致詞外，學術、農業與商界皆有代表出席，人氣相當踴躍。

這本新書共同推薦者的伍麗華透過電話致詞，提及佳濱對偏鄉、原民教育議題的著墨深入，且對各議題都有涉略，問政範圍相當多元。書中把艱深的內容寫得容易閱讀，在哪都可以隨時翻閱，連總召柯建銘都在一個晚上看完。

鍾佳濱表示，該書定位為「輕鬆易讀、隨時可讀」，將過去十年的隨手筆記彙整，避免過於嚴肅，厚重的書若無人閱讀便失去意義，因此選擇以貼近大眾的方式呈現。

鍾佳濱說，政治工作讓他變得更柔軟，「從關心別人、看見問題、運用知識找出方法，到最後號召大家一起行動，這就是政治」。不論是法案、選民服務議題或是地方的需求，書中記錄他在基層奔走時，如何將這份「看見他人需求」的初心，轉化為實際改變社會的行動。

鍾佳濱指出，「政治上或許沒有永遠的朋友，但也不該有永遠的敵人」；即使雙方立場不同，在經歷激烈的討論後，大家依然可以坐下來喝一杯和解的咖啡，保持理性的對話與溫暖的互動。

另外，鍾佳濱為宣傳新書推出創意企劃，在屏東市區掛出一面「沖咖啡，沖出一本書」的動漫風看板，吸引不少民眾好奇駐足。