立委關切主權基金成立進度 國發會：規劃研議中

（中央社記者林敬殷台北12日電）民眾黨立委黃珊珊今天質詢國發會副主委高仙桂，總統賴清德去年520就職週年宣布將成立國家主權基金，進展到底怎麼樣。高仙桂表示，主權基金正由行政院研議規劃中，還沒有做最後的決定。

立法院社會福利及衛生環境委員會、財政委員會今天聯席審查「台灣未來帳戶特別條例草案」。

黃珊珊質詢時表示，從賴總統去年宣布將成立國家主權基金之後，現在進展到底怎麼樣，至今沒有看到任何進展，「要不要做？」「要做，還是不要做？」

高仙桂指出，行政院裡還在研議與規劃中，還沒有做最後的決定，因主權基金涉及相關議題相當複雜，且國發會希望朝野有共識，現在基本上在蒐集朝野之間對台灣設立主權基金的相關意見。

黃珊珊說，確實可以參考各國狀況，但不要總統說了那麼久，連樓梯都沒有響，更不要說人下來。

黃珊珊說，就如同未來帳戶一樣，主權基金也可以是一個重要的財源，不能再繼續拖下去了。

高仙桂說，主權基金就跟台灣未來帳戶一樣，一旦成立以後，影響非常深遠，總統宣示是希望藉由他的宣示，蒐集更多各方意見，政府有這樣的規劃，但任何規劃事實上都要取得朝野共識。

黃珊珊也關切台美關稅談判到底談完沒，何時有初步結果。

高仙桂回應，OTN（行政院經貿談判辦公室）已經有對外說明，現在已經到最後階段，「雙邊談判不是我方可以完全主導」，應該是有進度。（編輯：蔡素蓉）

1150112