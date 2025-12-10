立委關切央廣資安補強 賴秀如：已全面升級

中央廣播電台日前爆發網站遭入侵事件，立委關注資安治理是否全面補強。央廣董事長賴秀如今天(10日)於立法院教育及文化委員會回應質詢時強調，央廣已全面升級資安層級、強化內控與外包風險管理，並對涉案人員提起刑、民事訴訟，「在哪裡跌倒，就從哪裡站起來」。

立法院教育及文化委員會10日邀文化部長等專題報告「公廣集團暨公視基金、央社、央廣之營運管理、預算績效，與新媒體策略」，並備質詢。

民進黨立委郭昱晴質詢時指出，央廣身為國家對外重要媒體，網站遭駭事件暴露資安治理風險，她詢問央廣是否導入外部資安稽核、建立跨單位最低資安標準，以及強化外包廠商與離職同仁的權限控管與通報應變機制。

對此，央廣董事長賴秀如回應表示，在資安事件後，央廣已全面強化內控與補強措施，「在哪裡跌倒，就從哪裡站起來」。她說：『(原音)我們現在不只是向董事會報告，並且要求加強內控之外，事實上，數發部也馬上提升央廣的關鍵基礎設施資安的最高等級，所以我們已經升級了，在這個前提之下，我們已經接受了許多次的外部的測試報告，我們也都有通過。』

賴秀如也說明已加強對外包廠商的管理，對於涉案人員，則已依法追訴。她說：『(原音)資安的部分，我們除了加強之外，我們對於外部的廠商現在的處理也都有強化，同時我們涉案的2位前同仁不只是開除之外，我們現在也對他們提起公訴，刑事跟民事的訴訟。』

賴秀如表示，央廣的資安改善內容可以公開，也將提供資料給立委參考，包含原始碼保存、存取記錄及異常警示等後續規劃。

針對立委關注明年度央廣數位轉型KPI尚未公布、維運成本逐年增加但績效是否成正比等問題，賴秀如表示，因為受到資安事件衝擊，包括流量、語言搜索SEO都受到影響，她希望在年底前重新盤點，盡快提出明年度數位營運平台績效KPI。

賴秀如也表示，未來央廣對於資安的投資勢必會增加，屆時相關預算希望能獲得立委們支持。(編輯：許嘉芫)