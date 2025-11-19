立委關切是否驅離釣魚台共艦 顧立雄：進應變區會因應

（中央社記者游凱翔台北19日電）國民黨、民眾黨立委今天質詢關切，若中共軍艦進入釣魚台海域，國軍是否驅離。國防部長顧立雄指出，只要進入應變區都會因應、適切處置，若是軍艦就以軍艦應對、海警船則以海巡應處。

立法院外交及國防委員會邀請國防部專案報告「心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。

國民黨立委賴士葆指出，日本首相高市早苗提到「台灣有事可能構成存亡危機事態」，此說法是否能解讀成「台灣有事，日本會出兵」。顧立雄認為，他無法替高市回答，而高市的意思是，當台海發生武力衝突並對日本造成何種程度威脅時，日本會根據事態當下做對應。

賴士葆、民眾黨立委林憶君也關切，國防部是否會驅離在釣魚台周邊活動的中共海警船。顧立雄指出，只要進入應變區都會因應、適切處置，若是軍艦就以軍艦應對、海警船則以海巡應處。（編輯：蘇志宗）1141119