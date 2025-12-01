立委關切核三議題 經長：國際慣例核安審查約1年半

（中央社記者曾筠庭台北1日電）核三展開自主安檢程序，擬於2027年底前送審，立委關切是否可以解讀屆時有望恢復核電。經濟部長龔明鑫表示，經由核安會審查通過即可，但他無法確認審查期需多久，按國際慣例，核安審查期約1年半，但也有拉長至5、6年之久。立委追問，若加上核安審查1年半，是否可說2028年可望確認核電，龔明鑫回應，「這是最順利的情況」。

經濟部上週核准台電核二、核三廠現況評估報告，兩廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會，台電同步展開自主安檢，台電預估核三自主安全檢查時間約1.5至2年，換言之，若順利的話，核三自主安檢報告擬於2027年中或年底，送交核安會審查。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部、國家發展委員會、行政院經貿談判辦公室等相關單位就「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」進行報告。

國民黨立委賴士葆針對核二、核三廠重啟時程詢問，是否如報載所言，有望於2027年重啟。

龔明鑫表示，只要核安會審查通過即可，但他無法確定核安會所需審查期。若按照國外經驗觀察，核安審查時程可能長達1年半甚至更長。

賴士葆表示，若按目前時程並參考國際審查經驗，推估，核二及核三若於2027年中完成自主安全檢查，之後歷經核安會1年半審查，是否可以說，2028年底有望確認核電議題。

龔明鑫回應，「這是最順利的情況」，按國際慣例來看，核安審查大約1年半，但也有審查期長達5、6年之久，「我們自主安檢做得愈扎實徹底，核安會檢查就會更簡便，萬一我們做得不夠扎實，可能會被要求改善，所以安全考量是第一優先。」

台電董事長曾文生指出，核三雖已停機，但基於安全必要性，相關安全維護仍持續進行，「安全一定是核能電廠運轉的最前提要件」，即使停機期間也不例外。

民進黨立委徐富癸詢問，核三是否因剛除役而被視為最有可能恢復運轉。曾文生否認此說法，他表示，評估結果主要基於技術條件差異。核三廠燃料池空間仍充足，且爐心已無燃料棒；相較之下，核二仍有燃料棒留置於爐心內，相關作業較受限制，因此核三的核島區安全檢查可較核二更早啟動。

龔明鑫補充，核三啟動自主安全評估是依據核管法修正後的法源要求；目前環評法並未要求進行新的環境或政策評估，因此無須重新環評。

此外他也強調，減煤、增氣、再生能源等能源轉型政策仍會持續，不會因核電再運轉審查而停滯或造成排擠。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1141201