立委關切瘦瘦針亂象 石崇良：強化稽查管理重罰偽藥

立委關切近期國內出現多起瘦瘦針亂象，衛福部長石崇良今天(7日)表示，販售瘦瘦針的人必須有藥商資格，買的人也要有醫師處方，未來會從安全的角度切入，強化稽查、管理，重罰偽藥。

民進黨立委莊瑞雄7日在立法院司法及法制委員會質詢時表示，很多民眾尋求有效的減肥方法，在衛福部核准猛健樂(俗稱瘦瘦針)可用於減肥後，市場殺紅眼，也衍生很多亂象，包括假團購陷阱，例如民眾在LINE、臉書社團宣稱有盤商價或員工價，但不知道來源為何；也有人任意拆裝零售，潛藏感染風險；以及境外針入侵，比如有人宣稱中國版瘦瘦針比較便宜等，他請衛福部一定要注意。

衛福部長石崇良表示，瘦瘦針是處方藥，因此賣的人要有藥商資格，買的人則要有醫師處方，衛福部將強化稽查並重罰。