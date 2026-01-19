立委關心教師冤案賠償 教長：積極與銓敘部溝通修法

教育部部長鄭英耀(前)與國教署副署長戴淑芬在立法院教委會備詢。

立法院教育及文化委員會今天(19日)邀請教育部部長鄭英耀針對校事會議相關規定修正進行報告，對於立委認為修正後新增「受理審議小組」是疊床架屋，鄭英耀部長表示，可有效分流，不造成校事會議的負擔；至於立委關心冤案補償辦法，鄭部長表示，涉及多項法案，會積極進行跨部會協調。

針對校事會議的爭議，教育部在今年(115年)1月12日發布修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，提出多項作為，包括刪除匿名檢舉規定、明確規範校事會議僅處理教師法所定不適任案件；明定學校得透過巡堂、觀課、親師生溝通及行政晤談等方式，及早掌握教學與互動情形，發揮事前預防功能及新增輔佐人參與機制等，另外，為了避免所有案件都進入校事會議審查，也新增「受理審議小組」。立委柯志恩質詢時表示，「受理審議小組」由家長、教師、專家與校長組成，但校長沒有投票權，卻在校事會議又可投票，制度設計疊床架屋。

對此，鄭英耀部長回應，沒有疊床架屋，這套機制能避免校長球員兼裁判，還能有效地建立案件分流機制，達到教師團體希望的不要大小事進入校事會議討論的訴求。

至於張雅琳、萬美玲等立委關心教師的冤案賠償機制，鄭英耀部長指出，秉持將心比心的態度，教育部已經與銓敘部溝通修改法令，希望可以儘快有好的結果，以確保老師的權益保障與名譽回復。

鄭英耀部長也說，相關制度涉及多項法案，無法一步到位，但教育部相當積極朝保障教師權益方向邁進，立委張雅琳也要求教育部一個月內針對冤案賠償機制提出進度報告，教育部表示同意。