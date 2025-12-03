立委關注打詐成效 彭金隆：當然不滿意

（中央社記者王承中台北3日電）對於立委關心打詐成效及民眾帳戶遭誤凍，金管會主委彭金隆今天表示，對於打詐成績，他當然不滿意，因為詐騙還是非常多，只要詐騙沒有消失之前，政府官員就沒有滿意的一天。金管會一定會精進方法，打詐方向不變，方法一定要調整。

立法院財政委員會今天審查攸關加重違法吸金刑責的銀行法部分條文修正草案，邀請金管會主委彭金隆列席備詢。

國民黨立委李彥秀指出，目前民眾對於打詐成效還是不滿意，遭詐騙的錢拿不回來，沒被騙的帳戶被凍結，帳戶解凍還要花時間，導致民眾對於政府打詐失去信心。

李彥秀表示，金管會日前提出AI防詐以「精準」為目標、「服務不中斷、申訴要迅速」、「阻詐要徹底、聯防要到位」。但現在AI打詐，造成民眾帳戶被誤凍的狀況已不是偶發性，可能是結構性的偏誤。

李彥秀指出，現在AI判斷的結構性偏誤影響四大族群，包括高齡者與小額戶、零工族與平台工作者、跨區就學者或家庭支持者，以及受補助或臨時資金入帳者。

彭金隆表示，對於打詐成績，他當然不滿意，因為詐騙還是非常多，只要詐騙沒有消失之前，政府官員就沒有滿意的一天。

彭金隆指出，不可諱言，在AI阻詐的過程中，一定有學習過程，但對於帳戶被誤凍的民眾感受是特別強烈。政策上可以討論、批評，但對於第一線在現場阻詐的行員、員警，都是全力支持。

彭金隆表示，第一波AI防詐的學習過程真的不好，因此金管會找來銀行溝通，最近應該也有所改變。不可諱言，確實警示帳戶已經開始減緩、下降，金管會一定會精進方法，打詐方向不變，方法一定要調整。

彭金隆指出，在阻詐過程中，成功阻詐的聲音很小，但帳戶誤凍的聲音很大，因此金管會更要冷靜處理這問題，他其實比立委還急。（編輯：翟思嘉）1141203