立委關注穩定幣、加密幣監管 金管會：循序漸進

各國都在加速有關穩定幣納管，有立委關心金管會對穩定幣、加密幣的發展和監管態度，是否要加速跟上各國腳步？彭金隆表示，雖然不急但也不想落後，希望採循序漸進、謹守友好。針對金檢虛擬資產業者發現有3大缺失，對11家幣商罰1300萬，彭金隆做出回應。

國民黨立委林德福問道，「審查措施通報有主觀上的落差？」

金管會主委彭金隆回應，「如果是任何的缺失，他的動機我們不會知道，但是我們會針對他的缺失，我們就按照我們的規定，該處罰、該糾正、該管理就加以執行。」

彭金隆表示，3月開放登記虛擬資產業者，9月核准9家，過程中有許多業者被淘汰，未來對整體產業會採取高度監管的態度，針對業者的資本額、內稽內控和財務都要符合一定標準；至於在防弊部分，也要求異業間的聯通通報。

還有委員關注，現行除了銀行之外還有誰能發行穩定幣或虛擬貨幣？

民進黨立委郭國文指出，「穩定幣的部分有沒有可能交易所啦，或其他的地方可以有發行的？」

金管會主委彭金隆回應，「我們沒有在法律上把它限縮，但是我們在很多公開的場合我們說，基於審慎的態度，我們會優先地由金融機構來發行。」

彭金隆表示，針對外來國際業者是否落地台灣？金管會持開放態度，如果國外有虛擬資產業者來申請，得看專法通過以後，如果有明確規則再考慮開放。