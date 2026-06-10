立委關注軍公教是否調薪 人總：朝樂觀方向規劃

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（中央社記者王揚宇台北10日電）軍公教調薪幅度近年都為3%或4%，立委關注明年是否調薪等議題。行政院人事行政總處副人事長張秋元今天表示，以目前蒐集到的數據來看，「我們是樂觀地提調薪建議」，會朝調薪的方向做規劃。

立法院司法及法制委員會今天併案審查台灣民眾黨立法院黨團及國民黨立委翁曉玲等16人分別提出的軍公教人員待遇調整條例草案。張秋元等人列席說明，並備質詢，而今天的議程僅進行詢答。

關於軍公教人員待遇調整條例草案部分，張秋元說，人總已研擬相關草案並報送行政院，正等行政院排入院會討論通過後，將依程序送請立法院審議。

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翁曉玲質詢提到，她的版本與人總版本不同之處之一，在於行政院要尊重軍公教人員待遇調整審議委員會的審議決定，不應任意變更，要回歸專業化與制度化，外界也討論到公務人員加薪是否由國會決定，而非執政者、行政院自己做決定。

張秋元認為，按照現在的機制，最後也是要國會決定，因為行政院核定後，要併總預算案送國會審議，要國會通過後才有辦法生效執行。

國民黨立委許宇甄詢問，人總何時把草案送行政院。張秋元回應，民國113年12月。許宇甄追問，為何行政院會還沒排審；張秋元說，行政院要處理的案子很多，朝野立委也很關心本案，人總一直跟行政院討論，會盡快把案子送過來。

民進黨立委范雲說，相信行政院的版本絕對不會虧待軍公教人員，也會謹慎考慮。

范雲質詢結束後，會議主席、立法院司法及法制委員會召委翁曉玲指出，希望行政院盡快提出，「我們不可能再等你們2年」，大概這個會期、也許下會期，一定會審。

此外，朝野立委也關心軍公教是否調薪及調薪幅度等議題，包括張雅琳詢問，是否可能今年發布、明年執行。

張秋元表示，依照目前蒐集到的各種數據，「我們是樂觀地提調薪建議」，會朝調薪的方向來做規劃。

許宇甄指出，先前質詢行政院人事行政總處人事長蘇俊榮時，蘇俊榮提到會向行政院爭取今年度軍公教調薪機會，預計4月向行政院長卓榮泰報告，試問目前進度為何。

張秋元指出，6、7月會把方案提出，6月8日人總、教育部跟公教團體代表開座談會溝通並蒐集意見，之後會與相關的財經指標一起做評估，再提送方案到待遇審議委員會；待審議委員會通過後，會把建議方案提給行政院，這也會配合總預算的時程，預計8月以前做決定。（編輯：翟思嘉）1150610