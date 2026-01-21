立委陳亭妃公布「一馬當先」春聯 象徵行動力與未來期許

立委陳亭妃公布今年春聯主題，以斗大書法字體呈現「一馬當先」四字，象徵行動力與蘊含對未來期許。（記者李嘉祥攝）

農曆新年將至，甫於民進黨臺南市長黨內初選中勝出的立法委員陳亭妃公布今年春聯主題「一馬當先－陳亭妃」，以喜氣紅色為底，並以斗大書法字體呈現「一馬當先」四字，筆勢奔放、氣勢十足，搭配「陳亭妃」落款，設計簡潔大方，展現濃厚年節氛圍與勇於向前的意象；市議員陳秋萍、陳碧玉、蔡秋蘭、李偉智、周麗津、陳怡珍、吳通龍以及蔡旺詮執行長等人均出席，共同為新年揭開序幕。

陳亭妃立委介紹春聯設計理念，並與出席貴賓交流討論書法筆勢與寓意，她表示，「一馬當先」不只是新春祝福語，更是一種對未來的期許與態度，希望新的一年每個人都能勇敢向前，為家庭、為生活努力打拚；而對她而言，這四個字更代表把責任放在前面、把事情走在前頭，「該做的事不等人交代，該扛的責任要先站出來。」

陳亭妃立委表示，書法是一筆一畫寫出來的厚度，也是一種耐心與定力，這正是她一路走來所相信、所堅持的精神；今年特以書法呈現春聯，希望透過傳統筆墨傳遞穩定、踏實與累積的力量，呈現一馬當先的氣魄，也期盼這份春聯能陪伴市民迎接嶄新一年，帶來向前的勇氣與祝福。