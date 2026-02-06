立委陳亭妃攜手民力行善廿四年不間斷 提供物資關懷近四千五百戶低收入家庭

立委陳亭妃及市議員陳怡珍、周麗津、吳通龍及蔡旺詮前議員與愛心贊助單位出席愛心飛揚關懷活動記者會，盼透過物資傳遞最實在年節關懷。（記者李嘉祥攝）

農曆春節將至，為讓弱勢家庭在寒冬中也能安心過好年，立法委員陳亭妃、台南市前議長郭信良、陳怡珍議員、周麗津議員、吳通龍議員及蔡旺詮前議員募集民生物資嘉惠原台南市六區及曾文區近4500戶低收入家庭，6日並於議會舉行「愛心飛揚關懷活動」記者會，台南市登陸慈善愛心會理事長楊松榕、肯尼士國際董事長李耿誠、冰點空調冷氣總經理林沄錚等贊助單位均出席，象徵公私協力、齊心行善溫暖力量也期盼透過各項物資傳遞最實在、也最溫暖的年節關懷。

陳亭妃立委表示，24年來持續以實際行動關懷弱勢族群，將服務與愛心落實在基層，每年活動可以說就是公私協力的展現；陳佳照紀念文化基金會、台南市登陸慈善愛心會、臺灣省會計師公會、港香蘭藥廠、培珍社會福利慈善事業基金會、台南市府城同心協會、好帝一食品、肯尼士公司、冰點空調冷氣等單位每年過年前都會協助寒冬送暖活動，感謝他們數十年如一日展現社會各界長期支持公益、共同投入善的循環。

陳亭妃立委指出，今年「愛心飛揚關懷活動」預定2月8日上午舉行，以具低收入戶資格的原南市六區及曾文區居民皆為受助對象，當天將同步於安南區郭信良服務處、中西區及北區陳亭妃與陳怡珍聯合服務處、南區與安平區周麗津服務處，以及東區蔡旺詮服務處等多處地點發放白米、罐頭、沙拉油、醬油、鹽品及衛生用品等民生用品，總計近4500份，期盼為弱勢家庭減輕年節負擔；安南區活動現場亦規劃免費春聯揮毫、義剪、點心，安南區衛生所免費義診、X光健康檢查與流感疫苗施打，讓民眾在領取物資之餘也能獲得更全面的照顧。

陳亭妃立委強調，寒冬送暖活動並非一次性的善舉，而是24年來持續推動的承諾，唯有長期耕耘、凝聚更多善心力量，才能真正讓關懷落實在每一個角落，希望透過穩定不間斷的行動，讓弱勢家庭在最需要的時候感受到社會的溫度。

市議員陳怡珍、周麗津、吳通龍亦指出，民意代表責任不只是在議會問政，更要在生活中陪伴市民，將愛心化為實際行動，讓需要幫助的人不被遺忘。蔡旺詮前議員說，東區寒冬送暖活動已連續舉辦21年從未中斷，今年同樣結合迎新春揮毫活動，希望讓弱勢家庭在寒冬中迎來一個溫暖、安心的新年。