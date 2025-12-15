立委陳亭妃要求中央提專案補助廚餘源頭減量
立法院經濟委員會今（15）日就「2027年全面禁止廚餘養豬」進行專案報告，立法委員陳亭妃質詢，113年全國廚餘總量高達77.2萬公噸，其中超過六成仰賴養豬體系處理。隨著台中爆發非洲豬瘟案例，政府禁止廚餘養豬，大量廚餘去化成為迫切問題，中央不能只談轉型目標，卻缺乏過渡期的緊急實際解方。
陳亭妃表示，目前緊急以焚化、掩埋方式處理廚餘，僅能暫時因應，廚餘量體過大終將超出地方負荷。以台南為例，規劃中的生質能源設施需三年後才能完工，這三年間「廚餘要送去哪裡？」她強調，禁止廚餘養豬是基於防疫安全、勢在必行，但政策轉向就必須同步提出完整配套，不能讓家戶、業者和地方政府無所適從。
對此，陳亭妃主張應從「源頭減量」著手，要求環境部提出專案，補助家戶、社區、學校及餐飲業設置廚餘乾燥機，從產生端就降低廚餘量體。她指出，若公部門與校園率先推動，能大幅減輕後端處理壓力，也有助於培養全民參與的減量文化。
陳亭妃強調，因非洲豬瘟而禁用廚餘餵豬屬於緊急公共安全措施，中央更應以專案補助作為誘因，協助事業單位與社區投入源頭管控，讓減量與處理費用形成正向循環。她要求環境部儘速提出具體計畫與經費配套，環境部也允諾會研議執行。
