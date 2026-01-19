立委陳亭妃邀中央部會追蹤溪北糖鐵五分車創生計畫進度 打造親子科技互動城堡

立委陳亭妃邀國發會、交通部、經濟部、文化部及台糖等中央部會追蹤溪北糖鐵五分車創生計畫進度，爭取打造親子科技互動城堡。（記者李嘉祥攝）

為帶動臺南市大溪北地區發展，立法委員陳亭妃提出「溪北糖鐵五分車地方創生計畫」，19日召集國發會、交通部、經濟部、文化部及台糖等中央部會跨部會協調，針對關鍵節點逐一盤點，希望加速計畫推進；副市長葉澤山、經濟發展局副局長蕭富仁等市府相關局處均出席，另也成功爭取由交通部鐵道基金支應可行性評估規劃經費，讓計畫正式邁入具體推進階段，要讓溪北成為親子願意停留、地方能持續發展的生活場域。

陳亭妃立委表示，溪北糖鐵五分車是串聯文化保存、產業轉型與區域發展的重要地方創生引擎， 糖鐵五分車不能只停留在懷舊或單一觀光思維，真正的關鍵在於「核心節點如何串連及如何帶動」，唯有核心糖廠成功轉型，整條路線才能真正帶動人流、產值與地方信心；該計畫可行性評估計畫將由臺南市政府執行，立法院經濟委員會南下考察、追蹤進度，要求中央地方將分工做清楚、時程走到位，避免關鍵環節卡關，讓溪北發展不再停在紙上。

針對最受矚目的核心節點新營糖廠，陳亭妃也於協調會中明確提出方向，主張以「親子科技互動城堡」作為規劃主軸，除保留糖鐵文化與產業記憶，並增加親子共融空間，讓孩子能透過互動展示與教育體驗「看見AI、走進AI」，將科技體驗與糖鐵文化結合，讓歷史場域不只是被保存，而是變成能學習、能互動、能反覆造訪的生活場景，成為溪北最具代表性的發展亮點。

陳亭妃立委也做出會議結論，要求市政府二週內針對提案進行修正，會召開檢討會議討論協商提案後送出，期盼國發會及相關部會能支持這項促進溪北發展的糖鐵計劃，也會持續透過立法院經濟委員會平台掌握進度、督促協調，加速前置作業，讓溪北從「被經過的地方」轉型為「值得停留、留下回憶的地方」。