立委陳亭妃馬年紅包亮相 彩繪金馬融合科技藝術人文與農漁產業

立委陳亭妃在多位議員陪同下發表今年馬年主題紅包設計，彩繪金馬融合科技藝術人文與農漁產業，帶領臺南奔向「金」未來。（記者李嘉祥攝）

農曆春節近，立委陳亭妃以「臺南馬上平安．奔向『金』未來」為主題的馬年生肖一元紅包9日正式亮相，陳亭妃並親自彩繪「金」馬，她說，這件作品是她走遍臺南37區後送給城市的一份心意與想像，象徵科技、藝術、人文與農漁產業交織共榮的未來藍圖，也傳達她對臺南發展的深刻期待，要共同奔向「金」未來。

陳亭妃立委延續多年來的生肖祈福傳統，在多位議員陪同下發表今年馬年主題紅包設計。她表示，團隊每年都以「平安安平」為核心理念，透過志工手工刻字與窗花工藝，將紅包轉化為承載祝福的藝術品；去年的蛇年紅包以「捨得平安」為題，今年適逢馬年，在經歷楠西地震與颱風等考驗後，更希望為城市注入新的力量與祝願，祈願「馬到成功、馬上平安、馬上幸福」。

陳亭妃立委說，多年來持續深入地方傾聽基層聲音，讓她更加確信，臺南不只是一座城市，而是所有市民共同的家，37個行政區各自擁有獨特的文化紋理與代表色彩，當她構思這匹象徵城市精神的「金馬」時，想的正是如何將各區特色串連，讓臺南在傳統底蘊與現代轉型間蛻變為閃耀自信的「金」城市。

陳亭妃立委指出，臺南有400年的文化積累，並正站在科技轉型的重要節點，未來城市發展，必須讓科技成為驅動進步的力量，讓藝術成為凝聚人心的語言，讓深厚人文成為不變的根基，並持續強化農漁產業作為城市最穩固的底氣；這件作品外表溫潤、內裡堅定，如同她心中理想的臺南－穩健前行，兼具速度與溫度。

陳亭妃強調，平安是城市最珍貴的福氣，面對天災與挑戰，臺南一次次展現團結與韌性，讓她更加堅信，只要攜手同行，就能跨越困境、迎向更光亮的未來，期盼透過藝術創作與文化象徵，為城市留下屬於這個時代的記號，與市民共同描繪台南下一階段的願景；過年期間將會陪同黃偉哲市長的行程一起發放一元生肖紅包，年前並啟動快閃拜年活動，帶著財神齊拜年及發放「馬上平安」一元生肖紅包以及「一馬當先」幸福煎餅，限量500份，希望讓大家都能感受到滿滿祝福。