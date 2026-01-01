立委陳亭妃37區鐵馬行 爭取民調出線

立委陳亭妃啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，將以「女力市長・鐵馬精神」，騎遍台南37區。 (記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

民進黨台南市長初選進入倒數關鍵時刻，立委陳亭妃1日從市府永華市政中心出發，啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，1日起至11日，以「女力市長‧鐵馬精神」，騎遍台南37區，強調目前已來到最後重要一哩路深入基層、聆聽民意，11日再回到市府，強調她入主市府決心；現場凍蒜聲不絕於耳。

民進黨台南市長電話民調將從12至14日進行，陳亭妃高喊「守住電話、守住陳亭妃」。她表示，1月1日至1月11日，五個「11111」，代表自己民調一路領先，她一步一腳印，堅持走遍37區，自己全年無休、服務不分黨派，且從數波民調及自己的內參民調，她都是一路領先，更凸顯五個一的含意。

陳亭妃強調，自己準備好了，從政多年，她隨時都在，細數自己從海邊到山邊、從都會至偏鄉，無處沒有她的足跡，努力為市民解決問題，期許自己成為台南400年來第1個女性市長，對於所有的抹黑攻擊，她絕對不黨內互打，只要人民需要，她隨時都在。

現場包括議員陳秋萍、周麗津、林冠維、李偉智和前議員蔡旺詮、許又仁都現身力挺，各區後援會、支持團體和個人也都前來，每個人都揮舞陳亭妃旗幟，高喊凍蒜，炒熱現場氣氛。

陳亭妃強調，鐵馬行不是形式，是她長年堅持的「行動政府」精神延伸，11天的行程，全程導入GPS行程追蹤系統，並透過臉書、YouTube直播，讓鄉親隨時掌握妃妃鐵馬行程，她也呼籲所有人幫忙分享，「女力市長‧鐵馬精神」與市民建立最真誠的連結，找回人民心中最真的感動。