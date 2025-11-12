立委陳俊宇偕政務顧問林國漳現勘蘇澳淹水災情 籲中央加速核定分洪道計畫

鳳凰颱風豪雨襲宜蘭，立委陳俊宇(左二）偕行政院政務顧問林國漳（左一）現勘蘇澳鎮淹水災情，呼籲中央加速核定分洪道計畫！（圖：民進黨提供）

▲鳳凰颱風豪雨襲宜蘭，立委陳俊宇(左二）偕行政院政務顧問林國漳（左一）現勘蘇澳鎮淹水災情，呼籲中央加速核定分洪道計畫！（圖：民進黨提供）

鳳凰颱風挾帶豪大雨侵襲宜蘭地區，蘇澳鎮淹水地區範圍大，目前公所及國軍單位已經陸續進駐協助救災。行政院政務顧問林國漳、立委陳俊宇於今（十二）日上午聯袂前往蘇澳鎮現勘淹水災情，蘇澳鎮長李明哲陪同，對於蘇澳溪分洪道工程，李明哲則表示，鎮公所將全力配合推動分洪道及防洪設施，期盼中央儘速核定計畫、補足經費，讓蘇澳居民早日遠離淹水威脅。

立委陳俊宇指出，蘇澳溪分洪道工程目前已完成基本設計，工程用地也獲准徵收，縣政府亦正辦理管理中心及防砂壩之設計，外界所稱「工程延宕」並非事實。由於分洪道修正後經費大幅增加廿一點六億元，相關經費目前正由行政院政務委員陳金德協調中。

行政院政務顧問林國漳表示，蘇澳地形特殊，若東北季風與颱風共伴，強烈急降雨往往導致積淹水。分洪道完工後可將約八成水量導流入海，將大幅改善淹水情形。林國漳強調，籲請中央加速核定分洪道計畫，讓蘇澳不再時常受災。