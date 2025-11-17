立委陳俊宇要求台鐵加速修復蘇澳路基災損

鳳凰颱風造成台鐵蘇澳新站至蘇澳站之間部分路基遭暴雨沖刷流失，道碴並被沖入民宅，立委陳俊宇邀集台鐵公司到現場會勘。（陳俊宇服務處提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

鳳凰颱風造成宜蘭溪南地區及蘇澳鎮嚴重災情，鎮長李明哲及多位鄉親反映，台鐵蘇澳新站至蘇澳站之間部分路基遭暴雨沖刷流失，道碴並被沖入民宅，對居民生活造成明顯影響。立委陳俊宇十七日邀集台鐵公司到現場會勘。台鐵公司表示，將全力配合地方需求，儘速完成路基修復與相關復原工程。

陳俊宇十七日邀集台鐵公司到現場會勘，針對災損原因及後續修復方案進行討論。他要求台鐵在最短時間內完成受損路段的整修，同時全面檢視周邊四十公尺範圍內住戶情況，協助整理受災區域、排除潛在風險，讓居民儘快恢復正常生活。

台鐵公司表示，部分工程需動用大型機具，必須在深夜列車停駛時段施作，以避免影響交通運行，並請民眾理解施工時可能造成的不便。陳俊宇強調，後續將持續與台鐵及地方單位保持密切聯繫，確保復原作業如期推動。