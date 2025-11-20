立委陳冠廷出席民雄航太園區開發說明會 (圖)

其他人也在看
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作
日本首相高市早苗於11月7日在眾院預算委員會上之答辯時表示：若使用戰艦，並伴隨著武力行使，本人認為這毫無疑問是可能構成「存立危機事態（生存危機事態）」的案例。日本歷屆首相都避免明確表態，而高市是首位明確提及「臺灣有事」有可能構成存立危機事態的。高市此番言論立刻引起北京方面的極大反彈，日本與中國大陸間的緊張急速升溫。奔騰思潮 ・ 9 小時前
中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
67%認國民黨不反共 一國兩區「紅通通4人幫」效應曝光
論壇中心/綜合報導台灣民意基金會民調顯示，有近7成台灣民眾不同意國民黨是反共政黨！對此，民進黨新北市議員卓冠廷分析，國民黨不是一個鄭麗文的問題，國民黨的路線已經變成中國路線，而黃國昌帶領的民眾黨比藍還要藍、也嚇走了一堆柯文哲累積的中間選民，民進黨要緊抓這次機會，接住被藍白嚇跑的那群人。民視 ・ 1 天前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
秘書長親征台北市？徐國勇否認參戰 點名綠營3大將：都是好人選
民進黨2026縣市長提名佈局備受關注，台北市更被視為重中之重。民進黨祕書長徐國勇20日上午出席TECA台北國際音響大展開幕典禮，會後接受媒體聯訪表示，台北市並不存在「人選難產」的問題，黨內被點名人選眾多，包括王世堅、吳怡農、沈伯洋等人，每一位都有公職經驗、社會歷練與知名度，是相當豐富的選擇。徐國勇笑說，甚至還有人把他本人也點進名單，「但我是秘書長，不會去選舉......風傳媒 ・ 2 小時前
立場不變！日官房長官：不會收回台灣有事
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態或可行使集體自衛權的敏感言論，引發中日兩國關係跌入谷底，外交高度緊張。日本內閣官房長官木原稔今（18日）重申，不會撤回台灣...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
共同社：中方停止進口日本水產品 中國市場佔日出口量1/5
日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引起中國接二連三的「懲罰」措施。根據日本媒體報導，中方已通知日方，將暫停進口日本水產品。太報 ・ 1 天前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 1 天前
路透曝川普可能暫緩課徵晶片關稅「避免激怒中國加劇美中貿易戰」
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）先前預告將對所有輸美晶片、半導體課徵100%關稅，若廠商願意承諾在美設廠或正在美國設廠，則可免課關稅。不過，這項關稅計畫如今可能暫不實施。路透社引述消息人士說法指稱，政府官員近日向相關產業及利益團體透露了這一態度，顯示美方對貿易政策的考量正趨向謹慎，以避免加劇與中國的緊張局勢。 根據路透社報導，多名知情人士透露，川普政府在對進口半導體徵收高額關稅的問題上，正採取更為保守的策略。一名直接參與討論的消息來源表示，政府官員近期曾與業界交流，暗示暫時不會立刻採取行動。另一名消息人士指出，這一政策背後的考量是避免激怒中國，尤其是在貿易和高科技領域的敏感時刻。 此外，兩名熟悉內情的官員強調，川普團隊在這一問題上面臨多方壓力，特別是來自美國企業和外交層面的擔憂。如果貿易摩擦升級，可能引發中國採取報復措施，不僅影響稀土供應，也可能對全球半導體市場造成巨大衝擊。相關內幕此前未曾被公開披露。 儘管如此，消息人士也提醒，川普政府尚未完全排除徵收關稅的可能性。一旦政策落地，進口半導體可能面臨高達100%的稅率，而在美國設廠或承諾投資的企業則可獲得新頭殼 ・ 7 小時前
支持藍白合但是......戴錫欽：台北市議會國民黨要單獨過半
藍、白兩黨昨天（19日）舉行黨魁高峰會，台北市議長戴錫欽目前兼任國民黨台北市黨部主委，今天上午出席中華戰略學會丘念台抗日紀念講座－蔣中正日記讀後心得活動時受訪表示，明年選舉「藍白合」就是基本框架，不管是台北市長蔣萬安的連任或台北市議員的提名，市黨部都會在尊重「藍白合」大框架的前提下，審慎評估自己的實自由時報 ・ 5 小時前
在野黨魁峰會 組2026團隊
藍白黨魁高峰會19日登場，雙方同意兩黨智庫對接、最晚明年3月談定2026年大選協調提名機制。國民黨主席鄭麗文坦言，「藍加白」是台灣最新主流民意，並宣示若黨內有人惡意破壞，未經機制勝出，卻執意參選，國民黨將以黨紀處分。已表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌釋出善意，強調「若男主角不是我，不必擔心我會扯後腿」，屆時他一定全力輔選。中時新聞網 ・ 12 小時前
政院版《財劃法》若遭杯葛？卓揆拜託民進黨團「據理力爭」
即時中心／梁博超報導藍白去（2024）年挾人數優勢通過新版《財劃法》，卻因公式分母計算錯誤，高達345億元無法分配給中央與地方使用；然而藍白上週五（14日）通過再修版本，竟要舉債5,600億。行政院會今（20）日通過政院版本，將送往立院審議，行政院長卓榮泰強調，這是有著中央地方最大共識的版本，希望立院能夠有機會重新審視各種版本，「若這個版本能夠取得國人的支持與信任，我想這就是對行政院最大的支持。」但未來立法院仍繼續杯葛，卓榮泰強調，他會要求、也拜託執政黨黨團一定要據理力爭。行政院今上午在院會通過「院版《財政收支劃分法》修正草案」，卓榮泰親上火線主持記者會，明確指出行政院絕不接受立法院通過的違憲違法版本，行政院將提出覆議，若覆議不成就釋憲，行政院絕對不會重編預算，也不會執行立法院所通過的版本，這就是行政院的底線。現場媒體問到，今天院會上直轄市代表有無不同意見？政院要如何說服地方？另外，行政院提出院版的財劃法草案後，下週二（25日）的程序委員會召委是國民黨立委翁曉玲，若沒辦法付委審查、遭到杯葛該怎麼辦？卓榮泰表示，剛剛在院會當中，代表六都的地方首長們，我想他們在表達疑慮前，都說過對行政院能在此時提出院版財劃法持正面態度；認為過去很難做到的工作，今天行政院做出來了。他強調，就內容的討論，地方首長當然會關心自己縣市未來分配的過程，因為政院是在前天（18日）才跟地方再度就事權分配做所有的確定。「雖然我們有經過試算，但這個試算一定要精準」，今天雖然沒有把每一個縣市的統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助的數字做說明，但政院已把指標說明清楚。卓榮泰認為，地方的財主人員應該看得清楚，這應該是一套合理、穩健的財劃法。至於地方幾位首長在院會所提出的問題，會中包括財政部莊部長、張秘書長都做了很清楚的說明。卓榮泰強調，若政院版《財劃法》能夠取得國人的支持與信任，「我想這就是對行政院最大的支持。」（圖／民視新聞資料照）若政院仍是覆議未成後又提出釋憲，卓榮泰坦言，這好像歷史的重回，「不過就我而言，我也忘記我已經提多少次覆議了！」但他要再次強調，行政院都只有在被動情況下才能提覆議。而這次因為有最大共識的版本，卓榮泰希望立院能夠有機會重新審視各種版本，「如果這個版本能夠取得國人的支持與信任，我想這就是對行政院最大的支持。」但如果未來立法院繼續杯葛，卓榮泰強調，他會要求、也拜託執政黨黨團一定要據理力爭，因為這牽涉到未來國家財政結構的問題；若明年中央政府總預算無法如期被審議通過執行，受害的不是中央政府或地方政府，而是全國人民，「最終誰要負起這個責任？」卓榮泰表示，政院希望已送到立院的明年度中央政府總預算，能如期的、審慎的去審議。但立院若要求退回重編，卓榮泰說出重話，認為毫無道理、也無法接受，即使退回也無法重編，即使重編也不能違法重編。「所以都是無法執行的，這道理很清楚。」原文出處：快新聞／政院版《財劃法》若遭杯葛？卓揆拜託民進黨團「據理力爭」 更多民視新聞報導轟藍白再修《財劃法》！卓榮泰：請立法院收回錯誤版本史上第二大漲點！台股終場飆漲846點 台積電收1455元最新／國教署急通報！北市校園被揚言放炸彈 警方積極追查民視影音 ・ 1 小時前
鄭黃會今登場 陳學聖：藍白要合超高難度「能捨方能得」
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日下午將舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，議題包括國政、明年大選合作等。國民黨前立...聯合新聞網 ・ 21 小時前
宜蘭藍白合破局? 張勝德掛看板 陳琬惠秒po定裝照
政治中心／陳妍伶、欒秉宙 台北報導宜蘭選戰升溫！民進黨已經提名林國漳，國民黨宜蘭議長張勝德也掛起看板爭取提名，更說宜蘭需要的不是政治聲量，似乎暗酸黨內對手，立委吳宗憲。而民眾黨陳琬惠也po出定裝照，藍白人選這麼多，到底怎麼合？讓宜蘭選情更受到關注。國民黨籍的宜蘭縣議長張勝德，在街頭掛起近20面看板，爭取宜蘭縣長提名，還說宜蘭現在需要的不是政治聲量，似乎暗指也有意參選的國民黨立委吳宗憲，他週末勤跑宜蘭拜廟，也開宜蘭風災災後復原記者會，兩人誰能出線，12月底就有答案。宜蘭縣選戰火熱。（圖／民視新聞）宜蘭縣議長（國）張勝德：「只要是在公平公正公開的狀況之下，勝德完全接受。」宜蘭縣議員（國）楊弘旻：「我們吳委員是非常優秀，但是因為他來我們宜蘭的時間，真的是太短了，所以基層對他非常不熟悉。」宜蘭選戰熱！民進黨已經率先提名律師林國漳，國民黨張勝德、吳宗憲捉對廝殺，民眾黨陳琬惠也在張勝德掛出看板的同一時間，po出定裝照！陳琬惠po出定裝照。（圖／民視新聞）陳琬惠寫下2026用行動改變宜蘭，等於正式投入選戰！藍白雖然有合作默契，但傳出宜蘭不在國民黨可能的禮讓名單中，陳琬惠搶在黃國昌和鄭麗文週三會面前po照片，讓人玩味。前立委（民眾）陳琬惠：「除了民調之外也有一種叫社調，到宜蘭當地來看一下，一般民眾對我們這些候選人的相關看法，我是唯一的一席女性候選人，所以我會自己會覺得就是說，延續妙妙姊（林姿妙）在地方上，用這個媽媽形象。」民進黨已經提名林國漳參選宜蘭縣長。（圖／民視新聞）民進黨宜蘭縣長被提名人林國漳：「重點是台灣的民主，應該提升到可以良性對話，互相不攻訐，然後不賄選，然後不造謠的一個選舉文化，我們也期待大家用一場乾淨的選舉，共創新的宜蘭經驗。」宜蘭選戰升溫！民進黨力拼，把藍天變回綠地。原文出處：宜蘭選戰升溫！藍白合破局？ 張勝德掛看板、陳琬惠秒po定裝照 更多民視新聞報導緊張升溫！中日為高市挺台互槓 外交部霸氣喊：台灣不是問題是解答昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？中日關係緊張！日女星表態「支持一個中國」掀戰民視影音 ・ 1 天前
故意的？鄭麗文竟出席「抗日紀念講座」 綠委轟：老大哥中共授意
即時中心／高睿鴻報導台、日兩國近年持續深化外交關係，日本新首相高市早苗更不惜與中國槓上，直接喊出「台灣有事，日本也有事」，充分彰顯雙方的濃厚情誼。但沒想到，國民黨主席鄭麗文今（20）日卻出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座」，遭外界質疑時機敏感、具政治用意；民進黨立委林楚茵也忍不住砲轟說，雖然時機確實弔詭，但鄭做起來卻很自然，顯然她現在就是中共的傳聲筒，所有事情都是看老大哥中共的意思照辦。對於鄭麗文參加紀念抗日分子的活動，林楚茵直言「遺憾」，但並不感到意外；她認為，鄭之前也才高喊「讓台灣人大聲說出自己是中國人」，其言行顯然都是跟隨中國共產黨的口徑。恰好在眼下這個時機點，林楚茵說，更明顯是為了配合中共、要給日本一點顏色瞧瞧，「她做起來顯得很自然、非常合理，因為她只在乎中共是否開心，而非台日關係如何」。民進黨立委林楚茵。（圖／民視新聞）另，她也批評道，立委沈伯洋近期遭中國指控「涉嫌分裂國家」、揚言立案偵查，顯示中共已想伸手干預台灣事務；未來，對於台灣政治人物、媒體、名嘴實施所謂的跨境鎮壓、長臂管轄，都是不可能停止的。但林楚茵強調，我們無論如何，還是受到中華民國憲法保障，這樣的立場依舊要努力傳達出去；「在台灣，即使大家的政治理念、想法不一樣，但我們擁有言論自由，沒有任何一個人，會因為提出不同的政治理念，而遭到法律箝制」，她說。但林楚茵繼續說，「你會發現中國不是這樣。在那裡，你只要講了政府不想聽的話，就會立刻被消失；而現在哪怕是在台灣，他們都想動用影響力，讓我們的人民不敢講話」。所以她接著也提到，面對沈伯洋遭中國威脅，理論上應該由立法院長韓國瑜提出譴責案；但很可惜，藍營現在只顧著配合中共演出、就連黨主席也希望台灣人變成中國人的情況下，根本不敢譴責中共。因此林楚茵痛批，從昨（19）天的委員會就能看到，國民黨委員完全不在、集體消失，面對這個提案，直接擺出看不見的鴕鳥心態；但她個人卻認為，這分明是一個很重要的立場聲明，必須告訴中共，任何中華民國的國民，都會受到我國憲法保障，這絕對是有必要做的事情。原文出處：快新聞／故意的？鄭麗文竟出席「抗日紀念講座」 綠委轟：老大哥中共授意 更多民視新聞報導認長榮「勤惰管理」過度 勞動部：10天內病假不得影響考績黃國昌造「旨」二度唸錯！糗到台下人全驚呆了中國女冒充菲籍當上市長！涉人口販運逃亡被捕 法院判刑出爐民視影音 ・ 1 小時前
藍白怎合？ 前藍委直言：很難沒私心 黃國昌：絕不扯後腿
台北市 / 綜合報導 藍白雙方都不斷喊話要合作，但深水區該怎麼解？國民黨主席鄭麗文說，民調是必要機制，如果有人願賭不服輸就要黨紀處分！不過國民黨前立委陳學聖也坦言，縣市首長部分各黨很難沒私心，例如民眾黨40萬人口的新竹市不讓？國民黨要怎麼讓400萬人口的新北市呢？對此黃國昌說如果主角不是他，不用擔心他扯後腿，但除此之外，兩黨議員提名是否能合作也是問題，鄭麗文趕在藍白會面之前到台北市議會拜訪國民黨團，主委也立下明確目標，國民黨就是要單獨過半。台北市國民黨團說：「國民黨，勝利，勝利。」中午12點國民黨主席鄭麗文，趕在藍白主席峰會之前，先拜會台北市 議會 國民黨團，儘管說要推動藍白整合，但這舉動是否也要讓大家放心，國民黨不會失去主體性？國民黨台北市黨部主委戴錫欽說：「在藍白合作的基礎之下，國民黨團能夠單獨過半，確保在台北市議會黨團的優勢，不管民眾黨團的提名策略是什麼，我們都會審慎評估自己的實力，來做最確實的提名。」言下之意，國民黨至少提出32席議員候選人，前立委陳學聖直言，民代部份沒什麼好談，各黨各自提名候選人各自努力，縣市首長部分很難沒私心。例如40多萬人口的新竹市，民眾黨若不讓，那國民黨怎麼可能會讓，人口超過10倍，400萬人口的新北市呢？民眾黨主席黃國昌說：「有更好的人的時候，我們當然願意支持，如果男主角不是我，千萬不用擔心黃國昌會扯後腿。」國民黨主席鄭麗文說：「相信未來民調一定是，不可或缺的一個重要的工具，非要祭出黨紀的，，比如說惡意的破壞，或者是說願賭不服輸，自己不是最佳的候選人，可是又非要不惜破局都要參選到底，類似這種情況。」 相信未來民調一定是 不可或缺的一個重要的工具 非要祭出黨紀的比如說惡意的破壞 或者是說願賭不服輸自己不是最佳的候選人 可是又非要不惜破局都要參選到底 類似這種情況 要靠比民調推舉人選，然而2024總統大選，藍白合破局歷歷在目，當時的男主角之一侯友宜，給出忠告。新北市長侯友宜說：「政黨跟政黨的合作最重要，你有共同的理念跟想法，那這才是最重要的，那不然的話，其實如果合作只是一個表象，那意義是不大的。」藍白合作是象徵意義，還是能有實質進展，雙方公開會面後，後續談判斡旋才是重點。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前
布局2026大選！民進黨有意合作 花蓮議長張峻表態了
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導民進黨積極布局2026選戰，近期傳出有意與無黨籍花蓮議長張峻合作。張峻今（20）日表示，民進黨確實曾接洽，但他目前以光復災情重建及鳳林、萬榮堤防缺口溢流防災為優先，強調保障民眾日常生活最重要。對於合作，他表示後續再觀察，但認為花蓮確實需要改變。民進黨積極布局2026地方選舉戰略，近日傳出有意與花蓮議長張峻展開合作。對此，張峻今（20日）表示，民進黨確實有來接洽，但目前自己以光復鄉災情重建，以及鳳林、萬榮堤防缺口溢流的防災工作為優先，他強調，保障民眾日常生活回歸正常是最重要的任務。對於與民進黨的合作可能性，張峻說，後續再視情況而定，但他認為花蓮確實需要改變，希望讓花蓮發展更好。他強調，目前重心仍放在防災及災後復原工作上。對於明年縣長選舉的布局，張峻選擇不表態。原文出處：快新聞／布局2026大選！民進黨有意合作 花蓮議長張峻表態了 更多民視新聞報導北市「藍白合」提名禮讓民眾黨？戴錫欽盼議會席次最大化：藍營單獨過半2026派誰出征北桃？徐國勇親曝「人選多到頭痛」 點名黨內這3戰將逾50人持「台灣、中國雙重國籍」下場慘了！我國身分已確定註銷民視影音 ・ 2 小時前
藍白2026縣市長怎麼合？國民黨內傳「乾脆都不讓」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今日首度正式會面，象徵國民黨與柯文哲之後的民眾黨推展藍白合作的新頁。目前對於兩個政黨最實際...FTNN新聞網 ・ 1 天前