立委陳瑩賣黑松露醬？本人嚴正澄清「AI造假」 細看產品竟「來自中國」

立法委員陳瑩遭人盜用畫面、聲明，製成AI影片推薦黑松露醬。翻攝自臉書



民進黨立委陳瑩今天（1/14）嚴正澄清，網路上流傳她推廣黑松露醬的影片，並非她本人，全是AI假造。台東縣也沒有這類商品，呼籲民眾千萬別上當。

陳瑩在臉書PO出這支造假影片，畫面可見她手持一大罐黑松露醬，說道「我是陳瑩，台東的女兒，今天跟大家分享，我們家鄉最驕傲的滋味，這罐台東有機黑松露醬......」。

民進黨立委陳瑩遭AI盜用名義推薦「黑松露醬」，幾可亂真。翻攝自陳瑩臉書

陳瑩說，影片裡不只有她的影像，甚至有她的聲音，「現在的AI技術真的是以假亂真」，提醒大家收到任何資訊，要多方查證確認，以免上當。

陳瑩指出，已向台東縣農會確認，太麻里雖有發現黑松露品種，但目前尚未商品化，且按照影片的包裝查詢，非常明確是來自中國。

陳瑩呼籲，如果業者真是台東在地商家，需要幫忙推薦產品，她不但非常樂意直播推銷，連開團購也行。但警告，若是未經同意亂用他人肖像，將會涉及法律責任。

