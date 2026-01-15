立委陳瑩遭盜照代言黑松露 警籲年節採買多查證

監視器錄下穿黑衣的男子，從賣家手中拿到黃金項鍊後，假裝要用餐廳廚房過火檢驗真假，結果卻拿上事先停在巷子裡的車開走，騙走價值55萬元金項鍊。台北市中山分局透過監視器追人，在新北市新莊區拘捕騙走金項鍊的男子到案。

民權一派出所副所長林政宏說明，「在餐廳與臉書社團認識的買家，面交黃金項鍊時，遭對方假藉拿到廚房辨別真偽為由詐騙。」

而在台東，立法委員陳瑩發現自己也成為詐騙的受害者，被人拍影片在網路宣傳販售，太麻里鄉發現黑松露製成醬料的影片。不過目前台東的黑松露還沒有商品化，陳瑩也澄清影片中不是他本人，疑似被人用AI假造，以公眾人物的身分代言網路購物，連聲音都一模一樣，警方已經展開調查。

立法委員陳瑩回應，「看到這個詐騙的影片其實我是嚇一跳，因為我自己都沒有辦法分辨那個聲音。」

警政署發現，近期詐騙案件以網路購物詐騙最多，去（2025）年12月就高達4000多件。警方呼籲年節快到了，民眾利用網路購物、交貨和匯款都要再三確認和查證。

