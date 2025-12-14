立委陳素月霸氣揪團籌募善款 助寒士過好年

中部中心 ／ 李文華 彰化報導

彰化有民眾拿了10萬元，透過立委陳素月表達要捐助社福團體，但陳素月卻發現今年創世基金會舉辦的寒士送禮活動募集不如預期，她立刻號召在地慈善團體響應，短短不到12小時，募款近30萬善款，她說要既然要幫就幫忙到底，讓社會充滿暖暖正能量。





有民眾拿了１０萬元 要透過立委陳素月把錢捐給社福單位。（圖／翻攝畫面）





立委陳素月霸氣揪團籌募善款，短短12小時，籌了將近30萬，都要幫助弱勢，原來有民眾拿了10萬元，要透過立委陳素月捐款社福機構，陳素月團隊尋找機構後發現，創世基金會今年舉辦的寒士送禮活動，募款成效不如預期，她乾脆跳出來幫忙，要幫就幫忙到底

立委陳素月揪團籌募善款助寒士 12小時內募到近30萬元善款

得知創世基金會舉辦的寒士送禮活動 募集不如預期 陳素月說要幫就幫到底 號召慈善團體一起捐款。（圖／翻攝畫面）





深耕地方基層的陳素月，號召在地善心團體一起來響應，沒想到，不少人都被默默做善事的陳素月感動，決定伸出援手來幫忙。捐贈儀式充滿歡樂笑聲，立委不單單只是立法問政，還得服務百姓讓人民有感，陳素月號召慈善捐款，讓暖流在社會蔓延開來。





