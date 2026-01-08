立委馬文君痛批 F-16V配套不到貨 飛官失事蒙冤

(記者蕭文彥台北報導)立委馬文君在臉書上痛批，國防部記者會揭露了三項恐怕令所有國人難以接受，更令所有國軍弟兄情何以堪的真相，原來，辛柏毅上尉駕駛的F-16V，任務電腦故障，沒有防撞地系統，甚至他本人，都沒防寒飛行衣可穿。



MMC任務電腦故障，讓辛上尉無法參考飛行姿態。



自動防撞地系統，是鳳展專案的一部分，2023年宣稱會在2025年前完成安裝，但現在已經是2026年了，別說完成，根本沒有到貨。國防部在付出這麼慘痛的代價之後，紙包不住火了才終於在記者會上透露真相，說「希望」能在「今年底」獲得。



甚至連防寒飛行衣，也只能「希望」，「明年」可以交貨。



要錢的時候，急的跟什麼似的，付了錢，卻沒到貨，又不急了，只急著編更多的預算往外送！誰質疑，誰反對，誰就是中共同路人！



全國百姓，此時請替辛上尉集氣祈福，也請深思民進黨這些年，一編再編，越編越多的特別預算，國防預算，錢到底花到了什麼地方？



