立委高金素梅遭搜索 北檢：涉詐領助理費、補助款

面對媒體追問閉口不談，北檢一行人10日上午9時半，大陣仗進入無黨籍立委高金素梅的立法院辦公室，高金素梅傳出助理費風波，疑似用人頭涉詐助理費，但也傳出上屆選舉相關金流可能有國安疑慮，因此調查局國安站人員也一同現身辦公室進行搜索。

北檢兵分多路，不只搜索辦公室，一早先到她在陽明山的住處，北檢證實有對高金素梅搜索。

對此，前內政部長李鴻源回應，「對不起，我們很久沒聯絡了。」

和高金素梅是舊識，李鴻源坦言兩人很久沒聯絡，國民黨立委羅智強則痛批賴政權搜索高金素梅，民主寒冬來臨。

廣告 廣告

國民黨立委羅智強表示，「台灣民主在賴清德的手上，已經是完全的不演了，現在是動了高金素梅，下一個又要動誰？」

民眾黨主席黃國昌認為，「我還是希望司法應該是捍衛公平正義的底線，不應該成為執政者打壓異己的工具。」

黃國昌喊話司法不應該成為執政者打壓異己的工具。針對羅智強直言是政治迫害，綠委則反擊，沒有犯錯為何急著出來洗地。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表說，「如果沒有犯法，為什麼急著出來漂白？過去高金素梅委員確實有非常多令人感到納悶的、引起爭議的討論跟言論，例如在總質詢的時候，對著行政院長說出『我們習近平主席』。」

高金素梅被帶回調查局國安站約談，立法院表示檢方依往例通知，立院派員陪同配合，對案情無所悉。但根據《中華民國憲法增修條文》，立委除了現行犯外，在會期中不受逮捕或拘禁。如果檢方要逮捕聲押高金素梅，必須經立法院許可。