立委高金素梅驚傳遭搜索 羅智強：民主寒冬來臨！北檢回應了

無黨籍立委高金素梅。資料照片

國民黨立委羅智強今（10日）在臉書爆料指出，無黨籍立委高金素梅遭檢調搜索，據了解，北檢今日清晨指揮調查局，前往高金素梅位於陽明山住處進行搜索，目前行動仍在持續中，但案由不明，對此，北檢表示：「目前不便回應或說明」

羅智強在臉書發文指出，「這就是強力監督政府的結果」、「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」表示「萬分難過不捨，這就是強力監督政府的結果」，最後向高素梅打氣：「素梅姐加油，我們都是你的後盾！」

