立委高金素梅驚傳遭檢調搜索 羅智強：民主寒冬來臨 下一個又是誰

立委高金素梅質詢。李政龍攝



立委高金素梅驚傳遭搜索，羅智強10日在臉書發文表示，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰」。消息曝光後，震撼政壇。高金素梅辦公室尚未發針對傳出遭搜索行動做出行動，確切原因有待釐清。

臉友留言「萬分難過不捨，這就是強力監督政府的結果，素梅姐加油，我們都是你的後盾」、「 一定有違法的事情才會去抓..你只要不高興就封鎖其他人..違法事情才會去抓啦..民進黨執政不會冤枉好人啦」。

高金素梅是現任立委，2002年起任職山地原住民選舉區立法委員至今。

高金素梅的演藝生涯約於1984年，於華視節目《大精彩》出道。2001年開始投入政治界，後以無黨籍身份當選山地原住民選舉區立法委員。2012年後成為無黨團結聯盟在立法院的唯一代表。

2020年起，因無黨團結聯盟主席林炳坤宣布引退等因素，回復無黨籍身分從政，並加入中國國民黨立法院黨團參與該黨團運作。

