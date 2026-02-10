立委高金素梅「涉3案」遭調查！她屏東服務處也遭搜索…全程超低調

記者朱俊傑、陳弘逸／屏東報導

檢調今天（10日）無預警搜索無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅住處、辦公室，此案疑涉嫌詐領助理費，及競選期間金流有中資挹注有關；對此，檢調共搜索30處，約談18人到案說明。其中，還包括高金素梅位於屏東的服務處被搜索，過程相當低調，服務處人員並不知情，也沒透露相關訊息。

檢調其中一處搜索地點，還包括高金素梅位於屏東的服務處，檢調人員搜索過程相當低調。（圖／翻攝畫面）

據北檢發布新聞稿指出，調查某立委及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案，於今天（10日）指揮國安站調查官持法院核發搜索票搜索委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知該委員、張姓助理等人，檢調共約談18人到案說明。

被約談的18人中，包含高金素梅在內，還包括台東議員陳政宗、屏東議員越秋女及花蓮議員簡智隆。（圖／翻攝畫面）

檢調其中一處搜索地點，還包括高金素梅位於屏東的服務處，檢調人員搜索過程相當低調，不過引起附近住戶關注，對此，服務處人員並不知情，也沒透露相關訊息。

