立委黃建賓助台東退休警消提告政府，討回退休年金。（立委黃建賓服務處提供）

記者鄭錦晴／台東報導

立院一年前已三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率，但民進黨政府至今未依法編列預算。國民黨立委黃建賓、吳宗憲十二日在服務處與台東縣退休警察協會達成決議，將共同協助台東縣退休警消人員依法提出復審並提告，討回應有公道。

台東縣退休警察協會理事長黃文彬率多名協會幹部前往黃建賓服務處，與立委黃建賓、吳宗憲共同開會，會中達成共識，將以協會作為窗口並與國民黨對口，提供台東縣退休警消人員法律協助。

黃建賓指出，警消、海巡等第一線人員，保護人民、為國家犧牲奉獻，但民進黨卻撕毀政府當年的承諾，大砍退休金，嚴重破壞人民對國家的信任，更造成許多第一線人員心灰意冷，因此國民黨在立法院推動警察人員人事條例修法，就是要還給國家英雄們應有的尊嚴與權益。

黃建賓表示，雖然法案早已三讀通過超過一年，但民進黨政府至今不依法編列預算，面對民進黨毀憲亂政的行為，國民黨已宣布成立司法正義律師團，將攜手退警協會提供免費法律服務，協助退休人員提復審並提起一般給付之訴，向民進黨政府討回公道。

同時提醒，預先準備銓敘部審定函及退休核定資料，國民黨將一同協助申請復審及後續法律協助。