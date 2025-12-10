立委：偏鄉幼兒混齡教學恐現照顧風險 籲教育部改善

（中央社記者林敬殷台北10日電）民進黨立委林月琴今天與民間團體舉行記者會表示，「偏鄉地區學校教育發展條例」放寬後，若無人力及設施設備的配套補充，大混齡教學現場將出現照顧風險，呼籲教育部應正視班級結構失衡問題，別讓孩子成為犧牲品。

民進黨立委林月琴今天上午在立法院舉行「偏鄉資源被遺忘，教保品質不能讓」記者會，靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏及全國幼教產業工會理事長許文菁也應邀出席。

林月琴指出，「偏鄉地區學校教育發展條例」放寬偏遠地區國民小學附設幼兒園招收幼兒仍有餘額者，得招收當學年度滿2歲幼兒。然而，地方政府執行時，一旦附幼招不滿就招收2歲孩子當績效，卻沒有相應的人力、教玩具等設備及設施補充。

林月琴說，此舉將造成不少風險，教保人力不足，師生比形同違規，常有班級的2歲孩子比3歲到5歲孩子還多，但兩者在教學需求、法令都不同，從廁所、洗手台、課桌椅到教玩具等設施及設備，標準都不同，不符法規外，安全沒保障，學習受影響，第一線老師只能硬撐。

林月琴表示，教育部應正視這個問題，人力要增加，設備要改善，確保適齡的教學環境，保障師生權益及受教權。

許文菁說，偏鄉園所每個月幾乎都有滿2足歲幼兒報名，班級秩序、活動安排完全不穩定．教學活動、學習計畫被迫配合最低齡孩子的節奏，讓其他年齡兒童受教權打折扣，偏鄉資源已經不足，不應該再被制度犧牲一次。班級被不同年齡的孩子塞滿，影響的是教育品質、教保人員工作權及孩子安全、需求。

許雅荏表示，無論是在身體動作與平衡、語言理解與表達、自我照顧，2歲與3歲以上孩子就有極大差距，例如2歲孩子是跌倒、碰撞機率最高的時期，口語表達是短詞語句，頻繁需要一對一的高密度照顧，混齡環境下，若沒有增加人力、設備，安全上有很大疑慮。此外，國內2歲幼兒師生比，與先進國家相比，難以被接受。

林月琴表示，教育部應盤點，並明確告知地方政府可申請補助，若知道卻不申請，也應要求落實執行。（編輯：林興盟）1141210