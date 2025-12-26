立委、公務員赴中納管 他酸：乾脆恢復三不

▲行政院會今（26）日預計通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除了立委赴中國也須經過許可外，所有公務員赴中國也都納入管制，10職等以下、未涉密的基層公務員，未來赴中國都必須經原單位同意。國民黨立院黨團書記長羅智強痛批賴政府，乾脆恢復過去兩岸三不時代就好。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院會今（26）日預計通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除了立委赴中國也須經過許可外，所有公務員赴中國也都納入管制，10職等以下、未涉密的基層公務員，未來赴中國都必須經原單位同意。國民黨立院黨團書記長羅智強今日痛批賴政府，乾脆恢復過去兩岸三不時代就好，

羅智強表示，過去國民黨執政時期，兩岸交流並未因所謂違規而危及國家安全，反而能確保台海穩定，不會出現中共軍機越線、對台軍演等情況，更不會發生損害國家安全或喪權辱國的事件。他批評，總統賴清德上任後以各種理由阻擋兩岸交流，導致兩岸關係惡化、台海兵凶戰危，甚至出現中線被突破、防衛安全受損的狀況。

廣告 廣告

羅智強直言，若賴清德真心反對兩岸往來，乾脆回到過去「三不」與全面斷絕交流的時代，直接宣布所有兩岸交流與經商往來皆屬違法並加以處罰，反而更乾脆，不必再以各種藉口掩飾政府在兩岸政策上的無能與失當。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

批憲法法庭違法暗助賴清德 羅智強：別讓12月25日變成毀憲紀念日

羅智強將修《國籍法》挺中配參政權 嗆苗博雅：只在乎殺人犯人權

政院要再修《財劃法》！羅智強轟政治操作：先實施立法院版本再說