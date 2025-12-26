立委、公務員赴中納管 侯友宜喊好好討論：兩岸交流要平等、尊嚴、互惠

政治中心／綜合報導

行政院今（26）日召開院會，拍板通過《兩岸人民關係條例》修正草案，未來立委赴中須經過許可，所有公務員前往中國也都納入管制。對此，新北市長侯友宜表示希望能夠好好地討論，不要額外增加一些負擔，他相信兩岸的交流都是一定要平等、尊嚴、互惠的。

根據現行規定，公務員與國安局、國防部、調查局及其所屬各級機關未具公務員身分人員，須向內政部申請許可，始可前往中國，但簡任10職等以下未涉及國家安全、利益或機密者不在此限。修正草案將進一步規定，10職等以下為涉及機密的基層公務員，前往中國須經原單位同意，違反者將依人事法規議處，未設行政罰。

廣告 廣告

此外，現行規定僅要求政務人員、直轄市長、縣市長與涉及國安、利益或機密業務等特定身份者，前往中國須經聯審會審查許可，違者可處新台幣二百萬元以上一千萬元以下罰鍰。此次修法，也將進一步把立法委員赴中納管。

除將所有公務員前往中國納管，針對現行法規並未規範立法委員赴中，修法也將擴大將立法委員赴中納管，未來立委赴中規範將與政務人員、直轄市長、縣市長相同，須經內政部會同國家安全局、法務部、大陸委員會及相關機關組成的聯審會審查許可。

不過，在修法後將擴大將立法委員赴中納管，未來立委赴中規範將與政務人員、直轄市長、縣市長相同，須經內政部會同國家安全局、法務部、大陸委員會及相關機關組成的聯審會審查許可。

對於公務員與立委赴中納管修法，侯友宜受訪回應表示，「行政院在通過之前，我希望能夠好好地討論，在什麼一個狀況才可以赴大陸，不會受到更多的干預，那這一部分可以討論過以後把政策制定好，也不要額外增加大家的一些負擔，我相信兩岸的交流都是一定要平等、尊嚴、互惠的」。

更多三立新聞網報導

賴清德為總預算轟藍白「有何資格談憲政」 侯友宜：一起面對、以民為本

藍白第四度封殺1.25兆元國防特別預算條例 侯友宜：審查預算要嚴格把關

國三生割頸案輕判 侯友宜喊：對加害者更應從重量刑，讓正義能夠回歸

新北危險建築物580專案計畫招商成功首案「土城清水案」簽約

