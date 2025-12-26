立委、公務員赴中須經許可 官員禁參加中共妨礙我國尊嚴活動增列對象

行政院院會今（26）日通過陸委會擬具的「臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，修正重點包含公務員赴陸全面採許可制、完善特定人員赴陸規範制度、民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍應公開揭露、進一步擴大規範曾任指標性職務人員，禁止赴陸出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動，並將函請立法院審議。

陸委會說明，依據總統提出5大國安威脅及17項因應策略指示，以及監察院提出公務員違法違規赴陸糾正案要求行政院改進，對此研擬兩岸條例部分條文修正草案，共有以下5項重點：第一，公務員赴陸採全面許可制，11職等、警監3階以上公務員維持現行規定，赴陸前向內政部申請許可；10職等、警監4階以下未涉密人員赴陸，須經所屬機關許可。

公務員赴陸全面採許可制。圖／陸委會提供

第二、赴陸前應經審查會審查許可人員增訂立法委員、退離職未滿3年之縣市長、核定國家機密和辦理國家機密事項業務，或因業務上知悉持有及保管國家機密之人員，以及一般公務員違反赴陸規定者，自主管機關知悉之日起3年內改為強制列管。