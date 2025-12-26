立委、公務員赴陸擬納管 綠黨團：立法院不定行政院幫你定

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，禮失而求諸野，立法院自己不定，行政院幫你定。（本報資料照片）

行政院會今（26）天拍板《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，除要求立委赴陸需須經由內政部會同相關部會組成的審查會許可外，公務員部分赴陸部分，也從原先簡任第10職等不用許可，修改成也須經所屬機關許可才可赴陸；立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，禮失而求諸野，立法院自己不定，行政院幫你定。

鍾佳濱表示，目前憲政機關五個院，只有立法院本身沒有制定出人員赴中需要報備的規定，包括曾經有過國會性質的監察院，都有這樣的規定，獨獨立法院沒有。

他強調，禮失而求諸野，那麼立法院自己不定，行政院幫你定，這也是立法院自己找的。

【看原文連結】