立委：原萃獎鼓勵企業採購低碳農產 原鄉可成淨零關鍵

（中央社記者陳俊華台北27日電）民進黨立委伍麗華今天說，原鄉擁有巨大的自然碳匯資產，透過「原萃獎」機制，鼓勵企業購買部落低碳農產、生態旅遊，將過去的公益捐贈轉向「實質採購」，讓原住民族成為台灣邁向2050淨零轉型的關鍵夥伴 。

民將黨立委伍麗華、陳瑩、鍾佳濱、陳培瑜、吳思瑤上午出席「2026原萃獎－跨界成果發表暨原住民族淨零永續行動發布記者會」。

「原萃獎」是表揚支持原住民部落低碳產品與服務項目的企業，獎項設計四大指標，包括採購規模、綠色標準、直接鏈結與能力建構。

廣告 廣告

身兼「立法院氣候韌性能源永續發展促進會」理事長的伍麗華致詞表示，面對全球供應鏈的減碳壓力與歐盟碳邊境調節機制（CBAM），台灣企業迫切需要綠色解方，希望台灣原住民族不要被遺忘，甚至能扮演台灣淨零轉型關鍵角色。

伍麗華說，原住民族保留地長期保育造林，擁有台灣最豐富的自然碳匯與生態多樣性，原鄉不應只是被動接受補助的邊陲，而是能提供企業ESG解決方案的核心資產。成立促進會目的，就是要搭建國會、企業與部落間的橋梁。

伍麗華指出，「原萃獎」的名稱，象徵萃取原住民文化精華與對環境最友善的商業模式，證明供應商多樣性是商業策略，而非慈善。這不是傳統的公益獎項，而是「永續供應鏈獎」，主張以採購代替捐贈，讓企業透過購買部落的低碳農產、生態旅遊，達成金管會永續報告書的揭露要求。

台灣原住民淨零永續發展協會理事長葉治平表示，原住民土地有發展自然碳匯的巨大潛力，原鄉森林與土地是協助國家、企業達成淨零目標的關鍵。過去企業有心做ESG採購，卻不知道哪裡有通路，因此要打造台灣專屬的B2B產銷平台。

葉治平說，平台不只是賣東西，而是做標準化，建立機制推動雙重認證，第一是原民商品認證，確認真的是買到原民產品。第二是低碳產品認證，符合環保、減碳價值，確認企業不只拿到商品，還有可以寫進永續報告書的證明。（編輯：萬淑彰）1150127