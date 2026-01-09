立委：壓力仍在 主動解決貿易失衡

台美關稅談判仍未談妥，圖為去年8月行政院副院長鄭麗君（前左）說明關稅談判進度。（本報資料照片）

美國總統川普根據《國際緊急經濟權力法》對各國提出對等關稅案，美國最高法院判決結果即將出爐，朝野立委表示，若最終判決川普合法，恐加重台灣談判的壓力，呼籲政府應加速台美談判推動進程，以降低對我國產業衝擊；若判決川普違法，受對等關稅影響劇烈的中小企業或許可以鬆一口氣，但不能視為關稅威脅的終結，因為川普可能引用不同法源，持續施行對等關稅。

國民黨立委李彥秀指出，若宣判對等關稅合法，對於川普而言無疑是重大勝利，不過民進黨政府從7月就宣稱台美談判已進入聯合聲明草擬階段，至今仍只聞樓梯響，若真的進入最後階段應加速進程。

廣告 廣告

她說，如果川普最終敗訴，對台灣而言，受影響最為劇烈的中小企業可稍微鬆口氣，政府也應該要盡速研究，協助出口商溢繳關稅的退還後續程序。但川普不會輕易言輸，可能會繼續引用《貿易擴張法》第232條或《貿易法》第301條作為新的貿易手段，台灣對美出口的電子產品約有7成可能受影響。

民眾黨立委張啟楷分析，川普若勝訴，台灣應加速關稅協商的進度，鄰近的日本及韓國，都已談妥關稅是15+N，但台灣卻維持在20+N，若企業因關稅緣故持續發生失業、無薪假等狀況，對台灣的衝擊會相當大。

民進黨立委陳冠廷也表示，川普若勝訴，對台美關稅談判而言，是挑戰也是一個尋求「戰略清晰」的機會；如果最高法院判決川普敗訴，仍不能視為關稅威脅的終結。這僅代表川普政府必須轉換政策工具，改為訴諸如232條款（國安調查）、301條款（不公平貿易）等既有法律。

他建議政府應將此判決視為短暫的「戰術緩衝期」，而非「轉折點」。應利用這段期間更積極向美方說明台灣在全球半導體、AI等關鍵產業中扮演的正面角色，並主動提出解決雙邊貿易失衡的方案。