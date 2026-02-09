立委「聲量之王」出爐！民進黨竟排不上前4 「他」超高流量狠甩藍綠數百萬

2026年選戰在即，過去一年政壇的各類事件持續引發熱烈討論，許多政治人物在網路發文互動，逐步奠定各自聲量地位。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，聚焦立委與主要政治人物的年度網路表現，從聲量數據與跨平台互動數與切入，解析政治人物的網路影響力與平台擴散模式。

立委年度聲量排行：黃國昌一枝獨秀

TPOC指出，輿情數據顯示，在2025年的立委中，黃國昌以579萬筆聲量遙遙領先其他立委，除了自身政治高話題性外，狗仔門與偵訊帶事件也引發大量討論。立法院長韓國瑜以348萬筆聲量位居第2，作為藍營核心人物，其回應與號召在網路上持續引發高熱度討論。

廣告 廣告

第3名，國民黨團總召傅崐萁的聲量達299萬筆，討論焦點多與花蓮災情相關言論有關。值得注意的是，立法院議題聲量呈現明顯「頭部效應」，年度榜首黃國昌的總聲量（579萬）是第10名王定宇（108萬）的5.3倍。從好感度指標（P/N值）觀察，多數領袖的好感度偏低（約0.3–0.4），顯示在高度爭議的政治環境中，「被看見」往往比「被喜愛」更具優先性。

​2025年度IG互動數排行。（TPOC台灣議題研究中心提供）

政治人物臉書互動數排行：羅智強爆發式成長

除了立法委員之外，其他不同層級的主要政治人物，在各大社群平台的互動，也呈現不同趨勢與影響力分布。首先從社群平台觀察主要政治人物的網路互動數，可歸納出幾個關鍵趨勢。例如藍委羅智強在2025年的互動量出現噴發式成長，從2024年的1240萬次直衝至2666萬次，增幅驚人。

其次，高雄市長陳其邁以976萬次互動位居第4名，在前10名政治領袖中，是唯一入榜且互動數最高的現任六都市長；前總統蔡英文則展現強大的「卸任長尾效應」，2025年互動數較前年增加約70萬次，排名反而超越2024年。值得注意的是，民眾黨前主席柯文哲的互動熱度明顯下降，從2024年的1136萬次降至838萬次，呈現明顯「消風」現象。

​ 2025年度 臉書互動數排行。（TPOC台灣議題研究中心提供）

政治人物IG互動數排行：總互動數驟降6成

觀察IG平台可發現，2024年至2025年的數據顯示政治討論熱度出現明顯斷崖式下滑，TOP 10總互動數較前年萎縮64.4%。蟬聯第一名的柯文哲，個人互動數亦從2024年的1258萬大幅降至529萬，跌幅超過5成；前總統蔡英文則以448萬次互動排在第2名，排名與去年持平，但互動數跌幅也接近5成，顯示IG平台的政治互動熱度整體降溫。

政治人物Threads互動數排行：聲量快速擴張的新戰場

分析指出，對比2024與2025年數據可發現，Threads已成為台灣成長幅度最驚人的政治議題戰場。2025年前10名政治人物的總互動數高達4606萬次，較2024年暴增418.2%。

值得注意的是，Threads的影響力並不完全與政治職位高低成正比，其「非典型」平台屬性，讓地方民代同樣有機會累積全台級聲量，例如桃園市議員黃瓊慧以518萬次互動位居第4，台北市議員苗博雅則以337萬次互動排名第7。整體而言，Threads的傳播機制高度強調即時性與情緒共鳴，使政治人物的失言或爭議言論更容易快速擴散，呈現「機會與風險並存」的雙面效應。

​ 2025年度 Threads互動數排行。（TPOC台灣議題研究中心提供）

綜合數據顯示，政治人物的聲量分布可為2026選戰提供重要觀察指標，傳統上存在明顯的「頭部效應」，少數高知名度政治人物主導討論。然而，隨著新興平台如Threads的快速崛起，使次要政治人物也能突破限制，獲得全台級的曝光與影響力。這說明選戰策略不僅需掌握高話題人物的動態，也應善用新平台拓展聲量、引導議題討論，同時有效應對網路輿情風險。

更多風傳媒報導

