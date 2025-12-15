立委：補貼廚餘清運 避免成本轉嫁消費者

針對近期團膳廚餘去化遇到的困難，農業部長陳駿季呼籲地方政府，積極幫助團膳業者處理。圖／聯合報系資料照片

廚餘養豬後年全面退場，廚餘去化問題已浮現。昨有立委提議常態性補貼清運業者，避免成本轉嫁給消費者，有人建議禁用廚餘納入飼料管理法的修正草案中，而針對近期團膳廚餘去化遇到的困難，農業部長陳駿季呼籲地方政府，積極幫助團膳業者處理。

立法院經濟委員會邀請農業部長、環境部首長就「二○二七年全面禁止廚餘養豬」進行報告，並備質詢。

立委林岱樺昨指出，農業部既已決定全面禁止廚餘餵豬，應將此作法納入飼料管理法的修正草案中，農業部長陳駿季表示，內部會再來研議。此外，明年六月卅日前環境部須提出全國廚餘去化量能與缺口報告送立法院，內容包括未來三年的全國廚餘產生量預估、各年度堆肥、生質能黑水虻實際可用量能與缺口等，環境部常務次長沈志修允諾會辦到。

立委呂玉玲說，二○二七年後事業廚餘處理費恐大幅提高，未來每桶清運費可能上看一五○○元，應考慮研議常態性補助清運業者，避免成本轉嫁給消費者。

立委邱志偉、陳亭妃、張嘉郡等均建議，農業部和環境部應比照家庭採購節能家電補助的方式，補貼民眾購置家戶用的廚餘乾燥機，既減少廚餘量也減輕地方焚化設施的負荷。沈志修表示，還要再評估。

立委楊瓊瓔則指出，過去台中的社區約有六成廚餘仰賴養豬戶處理，如今多達八千多棟社區大樓面臨巨大的廚餘去化難題，台中清潔隊的量能早已飽和，她要求環境部與農業部，專案研議社區大樓廚餘收運系統韌性提升的具體可行方案，並明確提出中央將如何補助地方政府，提供所需增加的人力、車輛與經費。

