立委、運彩公會 球援南屯國小

在體育署升格為體育部，並由我國兩屆奧運金牌羽球選手李洋出任首任部長之際，羽球運動在民間更加紅火。許多人可能不知道，我國最厲害的羽球幼苗就在台中，台中市南屯國小羽球隊，繼二○一○年奪下全國錦標賽冠軍後，今年再度在重大賽事「YONEX全國羽球團體錦標賽」中，勇奪團體組亞軍（銀牌）。「YONEX全國羽球團體錦標賽」是僅次於「全國國小盃羽球錦標賽」的重要賽事。台中也被視為最有希望培養出下一個「李洋」的縣市！

廣告 廣告

南屯國小羽球隊這支光榮球隊正積極為年底的全國錦標賽如火如荼地加緊練兵，卻面臨需「球」孔急的窘境。立委廖偉翔聽聞後，特地聯合運彩公會理事長何昱奇，共同捐贈羽球十箱，共計三六○○顆，提供給南屯國小。（見圖）

立委廖偉翔指出，近年來羽球價格大漲，從練習到比賽用球，每顆球的成本約在新台幣八十元到一百多元不等，相當於一個便當的價格，對於普通家庭的小球員而言，的確是不小的負擔。他也呼籲，請李洋部長重視基層羽球運動推動的困境，尤其羽球成本越來越高，有請部長大力支持。

長期贊助並關注體育項目的運彩公會理事長何昱奇則表示：李洋部長上任時曾發豪語：「要把資源導向基層，讓孩子們願意做夢，也有機會實現夢想。」他也說過：「推廣運動不是要每個人都成為選手，而是讓更多人喜歡運動這件事。」如今，基層羽球隊連基本訓練用球都買不起，孩子揮拍時不是怕輸球，而是怕「打爆球」，孩子訓練不能等。球員如果怕打壞球、捨不得殺球，怎麼培養爆發力？

運彩公會曾多次捐助獎金給獲獎球隊，近期也曾捐助大勇國小和南屯國小羽球隊。他強調，未來公會將持續盡棉薄之力，扶持基層體育活動，對於有需要、且積極認真的運動團隊給予支持。他再次強調：不能只靠民間，運動部也該真的動起來！