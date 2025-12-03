立委38提案修動保法 擬加重宰殺傷害刑責、提高私繁罰款

立法院經濟委員會審議「動保法」修法，已有38件立委提案。(記者吳柏軒攝)

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣近期爆發移工宰殺犬隻，或私人繁殖場割喉品種犬等重大非法情節，但「動物保護法」相關罰則過輕，飼主棄養亂象，以及動物賭博娛樂等問題也叢生，立法院今(3日)討論動保法修法，共38件立委提案，包含擬加重宰殺傷害的刑責，加強飼主責任、提升動物收容、提高私繁罰款等。

農業部過去檢視動保法並推動修正草案，2022年8月至2023年2月召集各方並開6場研商會，2023年4月提出草案預告，後經相關諮詢會議找出社會共識條文，2024年8月報請行政院，在政院又歷經2025年7月跟11月相關會議，目前修法草案28條，待院會討論，再核轉立法院審議。

但立委等不及政院版本，在經濟委員會已有38件立委連署提各自修法草案，今日進行書面報告與質詢；如楊瓊瓔要求「刪除複數動物死亡」，只要凌虐1隻動物就罰；呂玉玲強調提高罰金嚇阻夜市將動物視為遊戲贈品；郭昱晴指出，凌虐動物至死刑度提高至3年、罰金最重300萬元，重大情節者加重2分之1，直播畫面也要加重。

另，陳亭妃建議，學台南做法以狗屋取代收容所建築，讓收容動物有自由權又不影響民眾安全；蔡易餘則擔憂，流浪狗已追逐黑面琵鷺、成群結隊到魚塭捕食，甚至挖洞入侵養豬場咬死11頭豬，恐有非洲豬瘟傳染風險，需處理。邱志偉也建議遊蕩犬需更有效源頭管理。

農業部次長杜文珍表示，送入政院的動保法修法草案，重點有：加強飼主基本責任並明確棄養要件，寵物分類分級與完善犬貓絕育制度。也提升動物收容管理，明確安樂死要件，增加品質評鑑。加重宰殺、故意傷害動物等刑度。強化動物保護檢查員職權，並得採取及時處置措施。更精進寵物產業管理。立委提案與政院修法草案有多數具高度共識。

而面對質詢，杜文珍回應，遊蕩犬有攻擊傷人等侵略性行為，各縣市捕捉後就不回放。她也認同虐待動物「一個傷害也是傷害」說法。同時也擔心遊蕩犬追候鳥造成禽流感疫情擴散。重申野生動物、自然公園等保護區禁止餵養任何動物。

立委張雅琳則提，法律沒有「友善餵養」名詞，遊蕩動物禁止放養，但很多人用友善餵養，出事後卻說不是飼主來撇清責任。農業部動保司長江文全回應，若能確定餵養者有照顧事實，就會視同管理人，即飼主，未來修法草案將讓文字與配套更明確，不會有模糊空間，以利動保工作落實。

立委蔡易餘在立法院秀野狗追逐黑面琵鷺的新聞畫面，擔憂遊蕩動物問題恐造成人身、經濟乃至疫情擴散等危害。(記者吳柏軒攝)

