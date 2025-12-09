立威廉患甲狀腺癌二期！「腰痠背痛」竟是徵兆 看到報告崩潰：怕不能看女兒長大

曾以《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇爆紅的49歲男星立威廉，向來有著陽光健康的形象，近來卻被診斷出罹患第二期甲狀腺癌。他坦言，看到檢查報告那瞬間，只覺得眼前發黑，彷彿「天要塌了」，甚至忍不住悲觀地問自己：「能不能看到我女兒長大？」

據《聯合報》報導，今年7、8月，他帶妻女到印尼離島旅遊，回新加坡後開始出現腰痠背痛的症狀，但初步檢查沒發現問題，在醫師建議之下，進一步做全身健康檢查，透過核磁共振MRI才發現甲狀腺出現3公分的惡性腫瘤。他陸續接受了兩次手術，分別切除3公分與1.1公分的腫瘤，目前已切除約99%，但仍需定期追蹤，因為肺部也照到結節，後續治療不能鬆懈，每月還得靠藥物控制。

立威廉已兩度動刀，目前保持樂觀態度抗病。（圖片來源：IG leonjaywilliams）

立威廉坦言，發現罹患癌症之後，滿腦子都是負面想法，甚至想起10年前女兒出生後，他曾找律師擬好遺書，這次生病後又把遺書重新整理，「如果真的發生什麼，一定要先幫老婆、女兒、媽媽處理好」。確診後，他擔心放射治療的輻射會影響家人，因此特地搬到名下空房獨居，形同再次經歷「隔離生活」。

因選擇在私人醫院接受治療，加上兩度開刀及住院，立威廉半年內已花了約新台幣400萬元的醫療費。雖然之後仍需一輩子追蹤，但立威廉已逐漸調整心態，強調會用樂觀面對病情，在接受治療的同時也繼續好好過生活，「人生嘛，不就是如此。」

