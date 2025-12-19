立威廉打跑甲狀腺癌又發現肺部有結節 「遺產都用好了」

【緯來新聞網】新加坡男星立威廉9月確診甲狀腺癌第二期，經歷兩次手術、恢復良好。身為台灣女婿，他近期帶妻女回台過寒假，今（19日）特地接受訪問分享抗癌過程，坦言事情發生了，只能先把該處理的事情搞定，例如遺產、工作等事，雖然不感到焦慮、害怕，但的確怕人生有遺憾「無法看女兒長大」。

立威廉的傷口在脖子。（圖／記者陳明中攝）

49歲立威廉在20年前來台發展，以《綠光森林》打響名號，坦言以前年輕，拍戲熬夜又忙，那種累的程度，和這次生病對抗病魔差不多程度。提到當初發現罹癌，他活下去、想要康付的最大動力就是陪女兒，立即先預訂明年（2026）1月北海道之旅，只因寶貝愛雪、這是每年固定行程。



與台灣相比，他認為新加坡提倡「固定健檢」並不普遍，當初也只是因為背部不舒服才去醫院，沒想到沒事、有事的是甲狀腺。既然遇到了，他處理所有自認可控的大事，「我沒有掉眼淚，想說要樂觀一點，覺得好好安排剩下的事，不擔心無法控制的，只能去用可以解決的事情，遺產都用好了」。

立威廉希望分享病史，希望大家有所警惕。（圖／記者陳明中攝）

明年將滿11歲的女兒相當成熟，在他生病這段時間，清楚明白對寶貝說，要暫時分開生活，因擔心放射治療的身體影響到家人，於是先搬去別的空屋，「她懂生病，跟她說醫生會把我治好」，雖然不捨，但希望小孩別看太多手術後的自己，所以在治療期間，父女見過一次面，「不要她留這個畫面太多，畢竟她還是小朋友」。



秀出脖子上手術痕跡，「那時候連頭都不能仰，也要盡量避免曬太陽」，此外在手術過程，因為癌細胞長得很深，所以一定會切到其他地方，例如腸子上的乳糜就有被切到，當時他連一滴油都不能碰，全靠太太幫忙準備三餐。

立威廉好久不見。（圖／記者陳明中攝）

其實，立威廉本來就是生活健康自律的人，所以現在的生活上並不會帶來太大困擾，若說最大犧牲，應是推掉至少一半的工作，但完全自願，就希望能花比以前更多時間陪伴家人。此外，在手術結束後，他回診又發現肺部有結節，所以之後都要定期追蹤，希望不要擴散。



他會分享生病這件事，就是希望每個人都要重視健康，真的會想「怎麼會是我」？明明覺得自己很健康，「現在我甲狀腺癌已經好了，醫生說我要幹嘛就做」。最後也感謝高齡85歲媽媽、老婆、岳父岳母在身邊的支持與照料。

立威廉擼貓。（圖／記者陳明中攝）

