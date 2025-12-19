立威廉抗癌成功 「肺部發現結節」曝回歸演藝圈計畫

立威廉罹患甲狀腺癌二期，如今已康復完成治療，還實現了和女兒一起去北海道滑雪的承諾，才剛從日本回到台灣，預計停留兩周，跨年後與妻小返回新加坡。約有七年沒在台灣公開露面的他，除了透露目前對演藝工作的規劃，也表示雖說甲狀腺癌已痊癒，但醫師在他肺部發現奇怪的結節，仍須每三個月回醫院追蹤。

立威廉甲狀腺癌康復後現身（圖／小娛樂）

為了治療癌症，立威廉動了兩次手術，第一次手術期間，發現癌細胞擴散至淋巴，為了根除，醫師在手術時傷及乳糜，他在兩次手術間隔期間，只能完全無油飲食，因此瘦了3公斤，不過他解釋這並非醫療疏失。

廣告 廣告

立威廉苦笑，以往都是自己在處理家中大小事，突然間需要依靠家人，感嘆：「覺得自己變得很殘廢。」術後他積極運動復健，400萬的手術帳單，慶幸因為有保險緣故，只需要負擔其中5-10%。

立威廉在好友劉爾金的咖啡廳，久違與媒體敘舊（圖／小娛樂）

生了場大病，立威廉的人生觀有所轉變，不再這麼拚命的工作，健康和陪伴家人，擺在第一順位。此次現身接受媒體訪問，他笑說大家不必擔心，自己未來還是會有新作品，沒有要放棄演藝事業，也呼籲大家定期做健康檢查，勇敢面對疾病。

事實上，在尚未檢查出甲狀腺癌前，立威廉已和中國大陸的公司談好合作，經營抖音短影音。為了專心治療而暫停的工作，即將在2026年展開，不過影音類型並非直播，而是旅遊生活分享。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

立威廉罹癌4頁遺書交待後事 曝不讓妻女到院探視原因