立威廉爆罹甲狀腺癌二期！切3公分惡性腫瘤 曝確診最怕這1事

曾演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等經典台灣偶像劇的演員立威廉，近日爆出罹患甲狀腺癌二期，生病來得措手不及，一度讓他悲觀想「能不能見到女兒長大」，所幸經過自我隔離、手術治療，目前「99%切除腫瘤」，但仍要持續追蹤、每月吃藥控制。

49歲的立威廉過去在台灣偶像劇中多演出貴公子、深情男主，帥氣陽光形象深受少女喜愛，婚後和妻子育有一女，平時不菸不酒、生活習慣規律，時常在社群分享和女兒的生活點滴。然而近日《聯合報》報導指出，立威廉今年7、8月家庭旅遊時，發現腰痠背痛，檢查並無異狀，但在全身健檢、MRI核磁共振後，查出甲狀腺有3公分惡性腫瘤。

立威廉直言，病情突然讓他沒有時間思考，更擔心看不到女兒長大，但也在醫師安排下9月開刀兩次取出3公分、1.1公分腫瘤，後續放射治療、開刀接踵而來，他一度擔心影響家人，決定遠離妻女自我隔離治療，所幸目前病情已獲得控制，「99%切除腫瘤，但就怕擴散，肺部已照出有結節，所以後續還要追蹤，每個月都要吃藥控制」。

立威廉這半年手術、治療花了400萬，大病一場也讓他消瘦3公斤，但他轉念為樂觀態度，「該治療就治療，平常該做什麼就還是做什麼，人生不就是如此嘛」。

根據衛福部資料顯示，甲狀腺癌是111年新發生人數第七名，更是女性癌症第四名，症狀包含快速長大的頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽、吞嚥困難，甲狀腺癌惡性程度低，開刀治療通常預後良好、存活率高。

責任編輯／張碧珊

