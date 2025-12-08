立威廉爆罹甲狀腺癌二期！ 名醫示警：「這1類人」罹癌風險高3倍

娛樂中心／綜合報導

立威廉罹患甲狀腺癌二期，醫師曾表示，有甲狀腺癌家族病史的人，罹癌風險比一般人高出3倍。（圖／翻攝自立威廉臉書）

男星立威廉擁有四國混血，2004年主演偶像劇《天國的嫁衣》爆紅，隔年又演出《綠光森林》奠定偶像劇男神地位。2014年他與老婆婚後生下女兒，全家定居新加坡。根據《噓！星聞》報導，現年49歲的他最近罹患甲狀腺癌二期，二度動刀續命。有醫師曾表示，有甲狀腺癌家族病史的人，罹癌風險比一般人高出3倍，若能早期發現並治療，5年存活率可達90%以上。

據衛福部資料顯示，甲狀腺癌是台灣女性常見的十大癌症之一，且病例逐年增加。高雄美兆診所院長陸教義醫師曾表示，甲狀腺癌的病因不明，但家族病史、輻射暴露和一些遺傳性疾病會增加罹患風險。尤其有家族病史的人，罹癌風險比一般人高出2至3倍。罹癌者初期症狀通常不明顯，有些人可能會在頸部觸摸到小腫塊，但不會感到疼痛。因此，許多患者無法在早期察覺異常，進而拖延治療進程。

陸教義說，民眾若有疑慮，可透過甲狀腺超音波篩查，此為非侵入性的影像檢查，超音波影像可以清晰地顯示甲狀腺結節的大小和特性，幫助醫師更精準判斷是否需要進一步檢查或治療，也能減少病灶擴散的風險。此檢查特別適合有家族病史、免疫疾病或甲狀腺疾病高風險的患者。

陸教義指出，國外癌症研究報告發現，若甲狀腺癌能在早期發現並治療，五年存活率可達90%以上，尤其當癌細胞局限於甲狀腺內時，患者的預後相當良好，特別是乳突狀甲狀腺癌（即最常見的甲狀腺癌類型）。因此，透過定期健檢，潛在病變可以在無症狀階段就被發現，建議高風險族群將甲狀腺相關檢測項目納入定期檢查中，以便及早發現異常徵兆。

