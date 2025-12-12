立威廉甲狀腺癌二期 醫：腫瘤逾1公分當心「非早期症狀」

【健康醫療網／記者林則澄報導】49歲新加坡男星立威廉因《天國的嫁衣》、《綠光森林》、《放羊的星星》等影視作品，在台灣打開知名度，最近卻被診斷出甲狀腺癌第二期，不禁憂心「可能無法親眼見證女兒的成長」。台大醫院內科部張以承主治醫師表示，若民眾超音波檢查甲狀腺腫瘤（結節）超過一公分，或出現腫瘤快速增大、微鈣化等特徵，就需及早就醫評估是否應治療，而有聲音沙啞、吞嚥困難、持續咳嗽、呼吸困難時，通常已非疾病早期。

甲狀腺癌早期難察覺 多靠健檢發現異常

甲狀腺約位於鎖骨上方、喉結下方兩側，其腫瘤多多為良性，但仍有約10%為惡性，張以承醫師受訪表示，甲狀腺癌變原因多為後天突變，例如輻射暴露等，與基因遺傳關係不大，這種機率就像買彩票中獎。該病早期通常沒有明顯症狀，很難透過自我觸摸發現異狀，因此有許多民眾是在健康檢查時才發現生病，趕緊接受治療。

他提到，民眾若能摸到甲狀腺的不明硬塊，通常表示腫瘤可能已有一定大小或數量，並非疾病早期。當腫瘤擴大並侵犯周圍組織時，可能會出現各種症狀，其中壓迫聲帶會造成聲音沙啞、影響食道會導致吞嚥困難，壓迫呼吸道則可能引起持續咳嗽或呼吸困難。

乳突癌占8成預後佳 其他類型需留意

張以承醫師表示，甲狀腺腫瘤難以公分數判定良性或惡性（癌症），一般而言， 超音波檢查發現腫瘤達一公分以上，且微鈣化（非囊腫）、摸起來像石頭，或定期回診追蹤時察覺腫瘤快速增大，就應進一步接受穿刺檢查評估病程，及後續是否應治療。

至於甲狀腺癌的類型多樣，他指出，約80%的甲狀腺癌為乳突癌，通常腫瘤生長緩慢，可說是「非常地不惡性」，多數患者預後良好，而濾泡癌的患者比例更低，相較下預後稍差，另髓質癌的患者比例再少一些、約不到10%，惡性程度也較乳突癌和濾泡癌高，而甲狀腺未分化癌約占1%，為預後極差、非常難治療的癌症。

甲狀腺癌療法多樣 手術、放射性碘治療為主

衛生福利部國民健康署公布最新「111年癌症登記報告」，全體癌症的發生年齡中位數為64歲，但甲狀腺癌明顯年輕化，中位數僅50歲。新發生人數部分，甲狀腺癌在全體癌症中排在第7名，其中女性位居第4名、男性排在第11名，顯示女性患者比例偏高。

甲狀腺癌女性發生率約是男性的3倍，但張以承指出，該病不論男女都應注意，尤其是隨著年齡增長，身體逐漸邁向衰老後。甲狀腺癌的治療方式主要以手術切除為主，術後通常會接受放射性碘（I-131）治療，以清除殘留組織或處理局部侵襲與淋巴轉移，但對較難治療或進展型的患者，則可能需化療、免疫療法或免疫檢查點抑制劑等方式，並可透過基因檢測找出特定突變後，進一步使用標靶藥物，以利更精準控制病情。

