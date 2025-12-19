立威廉甲狀腺癌先寫遺書 手術過程度發生意外

立威廉受訪談罹癌治療過程。

49歲立威廉7月底因背痛就診，發現甲狀腺長腫瘤擴散到淋巴，罹癌二期，經過2次手術、放射性治療，醫生跟他說「你的甲狀腺百分之百治療好，但這也不是完全好，要注意休息、飲食，追蹤5年」，他今在台灣接受訪問，180公分的他先前因開刀瘦了約莫3公斤，從70公斤瘦到66點多公斤，也大方掀開鎖骨處8公分開刀傷疤，表示恢復狀況極佳。

立威廉因女兒寒假，陪伴妻女回台灣娘家，同時應媒體要求受訪，他說今年才剛過完49歲生日，就因背痛檢查而發現甲狀腺長腫瘤，第一次開刀時才發現已經擴散到淋巴，在新加坡找了名醫動手術，過程中還發生意外，不小心切到代謝油脂的乳糜，因此原本2、3小時的手術，延長至5小時才完成。但也因此發現癌細胞擴散，因此隔一周2度開刀除了切除整個甲狀腺，把淋巴處挖乾淨，再進行放射治療，目前醫生表示已經治癒，但不能保證會否復發。

廣告 廣告

知道罹癌的第一時間，立威廉就著手寫遺書，詳細交代後事，80多歲的老母親不太會使用手機，他還手寫4頁紙，其實在女兒出生時他已經寫過一次，由於他入行多年來，所有收入報稅都不假手他人，他若因手術發生意外離開，擔心家人會不知如何是好。

立威廉甲狀腺癌手術治療後氣色不錯。

立威廉說，獲知罹癌當下，他第一個想到的是現在10歲的女兒Harper：「再過10年，我都還沒60歲，是不是沒辦法看女兒長大？她還沒20歲我就不在怎麼辦？」且當時他還訂好了年底的北海道滑雪行，因此手術後他努力復健讓自己盡快恢復，不想讓女兒失望。

立威廉情商好友劉爾金的貓咖啡與媒體茶敘。

由於沒有家族病史，加上不菸不酒的立威廉，一度對自己罹癌感到不解，找不到答案，加上甲狀腺切除手術後，回診最最後身體掃描確認，又被發現肺部有些結節，醫生當時介紹他肺部專家，交代他追蹤即可，今分享罹癌經歷，他情緒很平穩，只有一度眼眶泛紅，「我不要大家來可憐我，現在科學都很發達，勇敢面對病況，讓身邊的人了解情況。」

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

立威廉49歲罹甲狀腺癌 曝最大恐懼「世界幾乎崩塌」

【獨家】【男神好久不見】王子過著平凡快樂生活 立威廉現身台北像路人

女星私下全曝光！ 鍾欣凌爆料安心亞：上戲前一定先說要尿尿