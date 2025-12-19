立威廉癌後重生 憂看不到女兒長大

立威廉罹癌後19日首度公開現身受訪。（林淑娟攝）

立威廉19日秀出脖子的開刀傷口。（林淑娟攝）

偶像劇男神立威廉當年以《天國的嫁衣》、《綠光森林》等劇走紅，今年8月發現罹患甲狀腺癌2期，9月開刀兩次分別切除3公分、1.1公分腫瘤，加上放射治療，共住院3次，半年花了400萬。他18日與妻女飛來台灣，19日公開現身分享大病初癒心情。瘦了3公斤的他表示，醫生說幸好他還年輕可以開刀處理，如果他超過55歲，腫瘤3公分已算很大、又有轉移至淋巴，就應該是3或4期了。

立威廉拉下衣領、秀出脖子貼著美容膠帶的8公分開刀傷疤，表示現在已恢復，覺得應該是生活都很健康所致，「一開始聽到這病很驚訝，因為沒有覺得不舒服，我一直正常生活，以前拍戲背就會痛，這次是因為陪女兒游泳後又背痛，去拍MRI（核磁共振），看了完整報告，才發現甲狀腺有東西。」

他說，那2周等報告過程非常緊張，他上網查資料，發現不幸的話很可能10幾年就會不在了，「頭腦一團亂，我才49歲，才剛過完生日，過10年我還不到60，很怕是否無法看到10歲的女兒Harper長大。」

寫4頁遺囑交代後事

他想的第二件事，就是不管發生什麼事，都要先好好安排家人的未來，於是馬上把10年前女兒出生時就擬好的遺囑再重新調出來檢視，還手寫了4頁詳細交代媽媽、太太和家人，就怕萬一開刀不成功，把該交代的事全都安排好。

他住院期間，突然有了很多自己時間，雖然行動不便，但頭腦一直在轉，想到「遺憾」，當時只想跟家人多吃飯、多微笑、多跟大家相處，「我的人生已經很幸福，我唯一遺憾是怕無法看我女兒長大，其它方面都很滿意」。

他說，本來家裡的事都是他處理，「那段時間我變成很殘廢的一個人，還需要人照顧。我的恢復動力就是，已經提早訂了北海道行程要帶女兒去度假滑雪，所以每天告訴自己要好好休息、恢復，1個月後就可以自己行動了。」

肺部發現結節追蹤中

立威廉的家族沒有癌症病史，「最恐怖的是覺得自己一直非常健康，我不要大家可憐我，主要是想提醒大家，到這把年紀、40幾歲了真的要健康檢查，有事就勇敢面對、處理，不要拖」。

其實他在2次甲狀腺手術後，醫生又在肺裡發現結節，每3個月都要回醫院追蹤。他在發現罹癌前，原本已到大陸拍抖音短片，生病後一切暫停，計畫明年1月繼續工作，但生病後更注意休息，已不把重心放工作，也不想離開家人太久，至少減掉一半工作量，無法再這樣拚，「有可能拚了，睡個覺就起不來」。