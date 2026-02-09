立威廉確診甲狀腺癌二期！ 為家人「翻出11年前遺書」重寫：如果我起不來…

曾以《天國的嫁衣》、《綠光森林》等經典台劇走紅的偶像劇男神立威廉，近日驚傳罹患甲狀腺癌二期。現年49歲的他，日前接受訪問時大方分享抗癌心路歷程，坦言確診那一刻「天都要塌了」，當下第一個念頭就是擔心自己「能不能看到女兒長大」。為了確保萬一，他甚至翻出11年前就寫好的遺書重新檢視，做好最壞打算，只求讓家人永遠得到照顧。

立威廉透露，早年拍戲時為了趕進度，曾長達17小時沒闔眼，熬夜工作是家常便飯，也因此累積了不少職業傷病。去年他因感到腰痠背痛求診，原以為只是肌肉或骨骼退化，但在進行MRI（核磁共振）檢查後，醫師除了告知背部有因年紀增長產生的退化跡象，突然話鋒一轉說：「你甲狀腺有個東西在長。」這意外的訊息讓他滿臉不解，沒想到原本要醫背，最後卻檢查出惡性腫瘤。

立威廉動了兩次手術切除腫瘤。（圖片來源：IG leonjaywilliams）

他在2025年7、8月間確診為甲狀腺癌二期，病情發展迅速，隨即在9月緊急安排手術。原本以為切除即可，沒想到術後發現癌細胞有擴散跡象，只好在一個月內緊急動第二次手術，先後取出3公分與1.1公分的腫瘤。

由於第二次手術位置較深，醫師不慎傷及「乳糜管」，導致立威廉術後飲食受到嚴格限制，連一滴油都不能碰，曾有一段時間只能靠果汁、脫脂牛奶維生。短期內接連兩次大手術加上放射治療，讓一向自律且健康的他身心幾乎處於崩潰邊緣。

面對病魔，立威廉展現了極大的勇氣與責任感。他透露自己早在11年前寫好遺書，確診後隨即將文件「挖出來」重新安排。他語氣沉重地表示：「如果我起不來，也要確保家人可以永遠被照顧。」

立威廉坦言，罹癌後最害怕的是無法看到女兒長大。（圖片來源：IG leonjaywilliams）

身為台灣女婿，他近期帶妻女回台過寒假。他提到，抗癌最大的動力就是即將滿11歲的女兒，為了怕放射治療的輻射影響家人，他一度搬到空屋獨居，並清楚對女兒解釋：「醫生會把我治好。」為了不讓年幼的孩子留下太多爸爸憔悴的術後畫面，治療期間他只與女兒見過一次面。

目前立威廉體內的腫瘤已切除約99%，雖然之後在回診時發現肺部有結節，需每三個月定期追蹤並服藥控制，但他態度轉向樂觀，表示：「該接受治療就治療，平常該做什麼就做什麼，人生不就是如此。」

經此一役，立威廉的工作心態大轉變。他自願推掉至少一半的工作，將重心移回家庭，離家工作最多不超過10天。他感嘆自己無法再像年輕時那樣拚命，「有可能拚了，睡個覺就起不來了。」他也藉由自身經歷呼籲大眾重視健檢，別因為覺得自己健康就掉以輕心。

