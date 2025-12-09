立威廉罹患甲狀腺癌二期！「花400萬治療」 二度動刀切除腫瘤

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

男星立威廉2000年以模特兒身分出道，2004年與王心凌、明道合作演出戲劇《天國的嫁衣》走紅，之後將演藝事業重心轉往中國，2014年結婚後淡出演藝圈，婚後育有一女，近來被爆出他罹患甲狀腺癌二期，二度動手術切除腫瘤，半年來已經累積約新台幣400萬的醫療費用。

立威廉罹患甲狀腺癌二期。（圖／翻攝立威廉臉書）

據《噓！新聞》報導，立威廉於今年7月、8月出現腰痠背痛的症狀，接受核磁共振後才發現罹患甲狀腺癌二期，9月時二度動刀切除3公分、1.1公分的腫瘤，半年來已經累積400萬的醫藥費。立威廉擔心放射性治療的輻射會影響家人，因此搬離原住處選擇獨居，每個月靠著藥物治療，控制病情與持續追蹤病況。

廣告 廣告

立威廉坦言，得知罹癌當下覺得天塌了，懷疑是否能看著女兒長大，不過他已經切出99%的腫瘤，如今靠著藥物治療，控制病況，他也努力調整心態，認為該接受治療就好好接受治療，樂觀面對病情。

更多FTNN新聞網報導

廖家儀滿血回歸！昔因2大型手術工作停擺 掀舞衣曬傷疤：是努力的印記

楊丞琳術後近況曝光！「緊牽李榮浩」放閃 慶結婚6周年

江國賓「嘴裡長肉瘤」！緊急動手術切除 嘆：健康真的重要

